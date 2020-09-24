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مرأة

مرض فيبروميالجيا خطير يهدد النساء.. إليك أهم الأسباب

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
مرض فيبروميالجيا
مرض فيبروميالجيا خطير يهدد النساء .. اليك اهم الاسباب
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اسماء محمد
يعد مرض الفيبروميالجيا أو الالم العضلى الليفي من اخطر الامراض التى تهدد النساء وعدد قليل من الرجال حيث يسبب الام فى مختلف انحاء الجسم 

السبب الدقيق للفيبروميالجيا غير معروف ، ولكن يعتقد أنه مرتبط بوجود مستويات غير طبيعية من بعض المواد الكيميائية في الدماغ والتغيرات في الطريقة التي يعالج بها الجهاز العصبي المركزي "الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب" رسائل الألم التي يحملها الجسم.

يقترح بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بـ الألم العضلي الليفي بسبب الجينات الموروثة من والديهم، في كثير من الحالات ، يبدو أن الحالة ناتجة عن حدث مرهق جسديًا أو عاطفيًا ، مثل: إجراء عملية جراحية أو إصابة أو عدوى أو وفاة شخص عزيز.

يمكن لأي شخص أن يصاب بالفيبروميالجيا ، على الرغم من أنه يصيب حوالي 7 أضعاف عدد النساء مثل الرجال.

تتطور الحالة عادةً بين سن 30 و 50 عامًا ، ولكن يمكن أن تحدث عند الأشخاص في أي عمر ، بما في ذلك الأطفال وكبار السن.

ليس من الواضح بالضبط عدد الأشخاص المصابين بالألم العضلي الليفي ، على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أنها قد تكون حالة شائعة نسبيًا.

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