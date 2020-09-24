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أخبار العالم

السعودية تبلغ الأمم المتحدة برصد بقعة نفطية قرب ناقلة متهالكة قبالة ساحل اليمن

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 05:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذرت السعودية، مجلس الأمن التابع، أمس الأربعاء، من أن "بقعة نفطية" شوهدت على مسافة 50 كيلومترا إلى الغرب من ناقلة متهالكة تواجه خطر تسريب 1.1 مليون برميل من الخام قبالة ساحل اليمن.

والناقلة صافر، متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطل على البحر الأحمر منذ أكثر من 5 سنوات. 

وحذرت الأمم المتحدة من أن صافر يمكن أن تُسرب ما يصل إلى 4 أمثال النفط الذي تسرب من الناقلة إكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.

وقال عبد الله المعلمي، السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى المجلس، إن خبراء لاحظوا أن أنبوبا متصلا بالسفينة ربما انفصل عن الدعامات التي تثبته في القاع ويطفو الآن فوق سطح البحر.

وتنتظر الأمم المتحدة، الإذن الرسمي، من جماعة الحوثي اليمنية لإرسال مهمة إلى الناقلة صافر لإجراء تقييم فني وأي إصلاحات قد تكون ممكنة.

ودعا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الحوثيين، إلى السماح بدخول فريق التقييم.

وقال المعلمي في الرسالة، إن الناقلة وصلت إلى حالة حرجة، وإن الوضع تهديد خطير لكل الدول المطلة على البحر الأحمر، خاصة اليمن والسعودية، مضيفا أن هذا الوضع الخطير يجب ألا يُترك دون معالجته.



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