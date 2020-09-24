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أخبار العالم

الهلال الأحمر الإماراتي يواصل مساندته للمتضررين في حضرموت اليمنية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:58 ص
الهلال الأحمر الإماراتي
الهلال الأحمر الإماراتي
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محمود نوفل
واصلت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" أعمالها الإغاثية والإنسانية في محافظة حضرموت في إطار جهودها الحثيثة لرفع المعاناة والتخفيف علي الأسر، حيث سيرت قافلة مساعدات إغاثية تضمنت توزيع 21 طنا و400 كيلوجراما استفاد منها، 2500 فرد من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مديرية تريم.

جاء ذلك في إطار توزيع هذه المساعدات الإنسانية على سكان مديرية تريم، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية الذي تنفذه الهيئة في إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، للتخفيف من معاناة الأهالي، ومواصلة لجهودها الخيرية والإنسانية، لمساعدة السكان على مواصلة حياتهم وتعزيز أمنهم واستقراره.

وبدوره تقدم المستشار القانوني خالد هويدي‎ مدير عام مديرية تريم بجزيل الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وفريق "الهلال الأحمر" المتواجد على الأرض والذي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة وحرصه على تخفيف وطأة معاناة المواطنين في محافظة حضرموت نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

وأثنى هويدي بالتجاوب السريع للنداءات الإنسانية التي تلقتها هيئة الهلال الأحمر من الأسر المتضررة بمديرية تريم عبر تسيير هذه القوافل الإغاثية التي ستخفف من معاناة الأهالي وتحسن حياتهم المعيشية عبر توفير مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية لهم.

ومن جهتها عبرت الأسر المستفيدة عن فرحتها بوصول هذه الإغاثة والتي ستخفف من معاناتهم، مرددين عبارات الشكر والتقدير لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ضرورية ترفع عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.

ويُشار إلى أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام 2020 بلغت 32410 سلال غذائية تزن 2504 أطنان و728 كيلوجراما استفاد منها 162 ألفا و50 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة حضرموت.
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