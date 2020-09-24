علامات تحذيرية يطلقها جسم الإنسان قبل تعرضه لنوبة قلبية

وتعد أبرز هذه الأعراض هى آلام في البطن والشعور بالانتفاخ، والأرق الذى يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

قبل شهر من الإصابة

على الجانب الآخر إليك عادات يستهين بها كثيرون تتسبب في تدمير القلب أبرزها التدخين والجلوس فترة طويلة وإهمال إجراء الفحوصات الدورية حتى وإن كنت تشعر أن القلب سليم بخير والوزن الزائد الذى يشكل عبئا كبيرا على القلب والجسم وتجاهل علامات الخطر مثل ضيق التنفس وألم الصدر وعدم الكشف.



