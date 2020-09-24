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مرأة

علامات تحذيرية يطلقها جسم الإنسان قبل تعرضه لنوبة قلبية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 12:22 م
القلب
القلب
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لمياء الياسين
قبل شهر من الإصابة بالنوبة القلبية يطلق الجسم أعراضا تحذيرية من اقترب النوبات قلبية وتعد أبرز هذه  الأعراض هى آلام في البطن والشعور بالانتفاخ، والأرق الذى يرتبط أيضًا بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

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على الجانب الآخر إليك عادات يستهين بها كثيرون تتسبب في تدمير القلب أبرزها التدخين والجلوس فترة طويلة وإهمال إجراء الفحوصات الدورية حتى وإن كنت تشعر أن القلب سليم بخير والوزن الزائد الذى يشكل عبئا كبيرا على القلب والجسم وتجاهل علامات الخطر مثل ضيق التنفس وألم الصدر وعدم الكشف.

عادات تحميك من نوبات القلب
على الجانب الآخر لتحمى نفسك من الإصابة بالنوبات القلبية إليك عادات يومية صحية عليك إدخالها لنظامك الغذائى لتحمى نفسك من أمراض القلب والنوبات القلبية.


-تناول أوميجا 3
تعد أكثر الأعراض شيوعًا قبل النوبة القلبية هى ضيق التنفس وعدم انتظام ضربات القلب لمدة 1-2 دقيقة ويساعد تناول أوميجا 3 يساعد على خفض ضربات القلب واستهلاك زيت السمك أو الأسماك الغذائية الغنية بالأحماض الدهنية يقلل بشكل كبير من معدل ضربات القلب

-الإقلال من كافيين
نعد من أبرز العادات التى يجب التخلى عنها هى خفض الكافيين فهو يتسبب فى فقدان الماء في الجسم ومشاكل الدورة الدموية.




-أطعمة توقف عنها
التوقف عن تناول الأطعمة السريعة الغنية بالدهون المشبعة بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالسكريات أو الأطعمة المقلية لاحتوائها على نسبة كبيرة من الزيوت الضارة بشراينهم.

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