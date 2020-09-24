شاب على كرسي متحرك يخترع سيارة تتحرك بالمياه .. فيديو

يعد البترول أحد أهم مصادر الطاقة التى يتنافس عليها دول العالم لما له من إستخدامات لا حصر لها حيث يسمى بالذهب الأسود ولذلك تبديله لمصدر طاقة اخر يعد اختراع يهز العالم اذا تم تأهيله وإعداده جيدا وخصيصا اذا كان ذاك البديل متوفر وغير مكلف كالمياه.





وقال هشام احد متحدي الإعاقة علي كرسي متحرك والذى يبلغ من العمر ٤٢ عامًا، إنه إخترع أجهزة تحرك السيارة بالمياه حيث كان الهدف الأساسى من الإختراع هو ترشيد الطاقة إما بنسبة من الإستهلاك أو بالإستهلاك كله.









وتبلغ نسبة توفير الطاقة إلى ٣٠ و ٤٠ بالمئة من الإستهلاك وقام بصنع أجهزة أخرى قام بتجربتها عمليًا على سيارات سواء سيارات تتحرك بالبنزين أو الإلكتروني.





ونجحت التجربة مع السيارات التى تتحرك بالبنزين بنسبة ٩٠ بالمئة بدون إستخدام وقود السيارة بفصله تمامًا، أما عن تفكيره فى تبديل الوقود فجاءت من خلال مواقع التواصل الإجتماعى و خصيصًا "اليوتيوب" حيث ظهر فى الفيديو تجربة العالم "ستانلى ماير" لتشغيل السيارات بالهيدروجين وبعدها بأسبوع قررنا العمل فى الخلية التى تنتج الهيدروجين.









و توصل هشام إلى فكرة وتنفيذ جميع الخلايا اللازمة للسيارة والعناصر الأساسية التى تتكون منها مثل "الجرافيت والأرتينول".





فيما قال "نور" احد الشباب الذى نفذ الفكرة تحت إشراف "هشام" أن تحويل الوقود فى السيارات والمولدات الكهربائية وافران صهر المعادن وغيرها لم يقتصروا على توفير وقود السيارات فقط.



