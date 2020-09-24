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محافظات

انطلاق خدمة "الحي المُتنقل" لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بحي غرب سوهاج

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:52 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني

أعلنت محافظة سوهاج عن انطلاق وتفعيل خدمة "الحي المُتنقل"  بحي غرب سوهاج، وهو عبارة عن سيارة بها وحدة مُتنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين.


وذلك ضمن توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية لهم في سهولة ويسر، ومن ضمنها استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء.


وقالت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج إن فعاليات المبادرة انطلقت اليوم بميدان العارف بالله بدءًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً يوميًا حتى انتهاء المدة المُحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بنهاية الشهر الجاري، على أن تقوم رئاسة حي غرب بتقديم خدمة الحي المتنقل 3 أيام أسبوعيا.  


وأضافت "سلام" أن هذه الخدمة الجديدة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتلقى طلبات التصالح والتراخيص والمرافق وغيرها من خدمات الحي.


وأشارت إلى أنها الخدمة الأولى من نوعها بمحافظات الصعيد، لافتة إلى أن هذه الخدمة تقوم على التنقل بين ميادين وشوارع الحي المختلفة، وتقديم خدماتها للمواطنين خاصة من كبار السن وذوي الإعاقة.

انطلاق خدمة "الحي المُتنقل" لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بحي غرب سوهاج
انطلاق خدمة "الحي المُتنقل" لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بحي غرب سوهاج
انطلاق خدمة "الحي المُتنقل" لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بحي غرب سوهاج
انطلاق خدمة "الحي المُتنقل" لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بحي غرب سوهاج
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