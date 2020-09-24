باسم مرسي يقتنص تعادلا مثيرا للإنتاج الحربي أمام المصري في الدوري

واستطاع المصري أن يتقدم في النتيجة بالدقيقة الأولى من عمر المباراة عن طريق مفتاح طقطق، بعدما حصل على الكرة بالعرض وأسكنها في الشباك.









وتعادل الإنتاج الحربي بالدقيقة 38 عن طريق محمد بازوكا بعدما حصل على عرضية من الجانب الأيمن أسكنها في شباك المصري.









وأضاف حسن علي الهدف الثاني لصالح المصري، بالدقيقة 86 من ركلة جزاء رجع فيها الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، وتأكد من صحتها.