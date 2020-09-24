إنشاء وتطوير 23 مسجدا بمطروح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الخطة الاستثمارية لمديرية اوقاف مطروح والمشروعات المقترحة خلال الخطة القادمة 2020/2021 بحضور اللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام وعدد من مديري المديريات والادارات بالاضافة الى مناقشة خطة عدد من القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة .









وأكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح ان الخطة الحالية لمديرية الاوقاف تبلغ نحو 39 مليون جنيه.





واضاف انه تم انشاء وافتتاح 6 مساجد ، ومنها مسجد الفرقان بعلم الروم بمرسى مطروح ، والقرية الحمرة بالحمام ، السلام بسيوة ، والمسجد الكبير بالقرية 27 بمدينة الحمام ،وغيرها وجارى الانتهاء من 7 مساجد أخرى بمدن المحافظة .





واشار ان مقترح خطة العام القادم تشمل انشاء وتطوير عدد 10 مساجد بتكلفة نحو 21 مليون جنيه بمدن المحافظة .





و أكد وكيل وزارة الاوقاف بمطروح ان وزارة الأوقاف تقدم كافة اوجه الدعم لكافة مطالب واحتياجات محافظة مطروح.





وأوضح أنه تم مؤخرا افتتاح المسجد الكبير بنجر ٢٧ بقيمة إجمالية ٣ مليون جنيه والذى افتتحه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وسط حضور الأهالي وفرحتهم الغامرة بسلسلة الافتتاحات بمديرية أوقاف مطروح.



