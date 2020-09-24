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محافظات

إنشاء وتطوير 23 مسجدا بمطروح

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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ايمن محمود
ناقش اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح الخطة الاستثمارية لمديرية اوقاف مطروح والمشروعات المقترحة خلال الخطة القادمة 2020/2021 بحضور اللواء اشرف ابراهيم  السكرتير العام وعدد من مديري المديريات والادارات بالاضافة الى مناقشة  خطة عدد من القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة .


وأكد الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح  ان  الخطة الحالية لمديرية الاوقاف تبلغ نحو 39 مليون جنيه.

 واضاف انه تم انشاء وافتتاح 6 مساجد  ، ومنها مسجد الفرقان بعلم الروم بمرسى مطروح  ، والقرية الحمرة بالحمام ، السلام بسيوة ، والمسجد الكبير بالقرية 27 بمدينة الحمام  ،وغيرها وجارى  الانتهاء من 7 مساجد أخرى  بمدن المحافظة .

 واشار ان  مقترح خطة العام القادم  تشمل  انشاء وتطوير عدد 10 مساجد بتكلفة نحو 21 مليون جنيه بمدن المحافظة .

 و أكد  وكيل وزارة الاوقاف بمطروح ان وزارة الأوقاف تقدم كافة اوجه الدعم لكافة مطالب واحتياجات محافظة مطروح. 

وأوضح أنه تم مؤخرا  افتتاح المسجد الكبير بنجر ٢٧ بقيمة إجمالية ٣ مليون جنيه والذى افتتحه  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وسط حضور الأهالي وفرحتهم الغامرة بسلسلة الافتتاحات بمديرية أوقاف مطروح.

وقال ان الافتتاحات التي تمت  مؤخرا   بدأت بمسجد نصر الله بالضبعة تلاها مسجد أبي بكر الصديق بمرسى مطروح مرورا على مسجد السلام بسيوة انتهاء بالمسجد الكبير بنجر ٢٧ و التي تولت وزارة الإنفاق عليه بنيانا وفرشا.
 
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