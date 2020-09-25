بحوزته 10 آلاف دولار.. ضبط فني يتاجر في العملة بـ الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لقيامة بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء .





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (فنى هندسة - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة - بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة، وبحوزته مبالغ المالية قدرها (10 آلاف دولار أمريكى) ، وبمواجهة المتهم أقر بالواقعة وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط حصيلة نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة للقانون.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.



