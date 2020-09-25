مفتي الجمهورية: فتح المساجد يوميا رسالة قوية من وزارة الأوقاف ضد المغرضين

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن الافتتاحات المتتالية للمساجد في محافظات الجمهورية رسالة قوية من الدولة ووزارة الأوقاف للذين يقولون إن مصر بعيده عن الدين ولا تطبق شرع الله.





وأوضح مفتي الديار المصرية، أن مصر منذ قديم الزمن مع الدين الإسلامي وليس بعيده أبدا بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن من يقول غير ذلك فهو جاهل ومغرض ويريد إسقاط الدول المصرية وبث الفتنة والخراب.





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وأشار الي أن الدولة المصرية تتقدم إلي الأمام بالعمل و ليس بالكلام، لافتًا إلى أنه سعيد بحضور وزير الأوقاف في مسقط رأسه بقرية زاوية أبوشوشة بمركز الدلنجات لإفتتاح مسجد التقوي.





وإفتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، مسجد التقوى بقرية زاوية أبو شوشة بمركز الدلنجات، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وقيادات الأوقاف والدعوة وجمع كبير من المصلين من أهالي القرية بالتزامن مع افتتاح 28 مسجدا اخر بنطاق المحافظة اليوم.





إستقبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بمكتبه صباح اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وقيادات الاوقاف بحضور المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور.





وقدم وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية التهنئة للمحافظ وشعب البحيرة بمناسبة عيدها القومى راجين من الله دوام التوفيق والسداد لما فيه الخير والإزدهار لمحافظة البحيرة ومواطنيها.





كما رحب اللواء هشام آمنة، بوزير الاوقاف ومفتى الجمهورية ابن البحيرة على ارض المحافظة، مؤكدا انهما قيمة وقامة وفخرا نعتز بهم دائما لدورهما فى نشر صحيح الدين والاسلام الوسطى والتوعية والتصدى ومواجهة الافكار المغلوطة والفكر المتطرف بالاضافة الى البناء والتشيد وعمارة المساجد





وأشار محافظ البحيرة إلي أن العيد القومي للمحافظة يمثل تخليدًا وإحياءً لذكرى إنتصار شعب رشيد الباسل على الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر عام ١٨٠٧ م والتي تعيد للأذهان تصدى الأجداد من شعب البحيرة العظام للعدوان الخارجى على مصر لتعبر البحيرة من عظمة الماضى الى افاق المستقبل من خلال العديد من المشروعات التى تجاوزت خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعه شأنه بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد اعجازا حقيقيا وتحديا غير مسبوق.





يذكر أن مسجد التقوي يبلغ مساحته ٥٢٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت ٣ ملايين و ٨٠٠ ألف جنيه جهود ذاتية تحت اشراف ودعم وزارة الاوقاف وهو مكون من ٣ أدوار منهم الدور الثاني مصلي للحريم ويوجد ١٤ حماما وميضه للوضوء و٤ أحواض لكبار السن.





