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محافظات

الكشف على 7 من راغبي الترشح بالدقهلية وارتفاع العدد إلى 590 مرشحا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:44 م
الكشف على ٧ من راغبي
الكشف على ٧ من راغبي الترشح بالدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انه تم اجراء الكشف الطبى على ٧ من راغبى الترشح لإنتخابات مجلس النواب القادم، اليوم .

واضاف أن عدد الذين اجروا الكشف خلال ١٥ يوما بلغ ٥٩٠ من راغبى الترشح.

وأكد ان الكشف الطبي يبدأ يوميا من التاسعة صباحا وحتى التاسعه مساء بمستشفى المنصورة الدولى والسنبلاوين و⁩دكرنس العام وبلقاس وميت غمر المركزى بالإضافة للمجلس الطبى العام بالمنصورة فيما ينتهى الكشف غدا فى الثانية ظهرا.

وأضاف" مكى "  أنه يجب على الراغب في إجراء الكشف الطبى أن يكون بحوزته بطاقة الرقم القومى ساريه مع صوره لها حيث يتم الاطلاع على الأصل وتسليم الصوره وعدد 6 صور شخصيه الخلفيه بيضاء 4×6 بالإضافة إلى دخول الراغب في الترشح على الموقع الذى تم الإعلان عنه وهو http://elections.mohp.gov.eg وتسجيل البيانات الخاصه بالمرشح واحضار الوصل الدال على التسجيل.

وشدد وكيل الوزارة على اتخاذ إدارة المستشفيات كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين على ان يكون الاماكن المخصصة للكشف الطبي له مسارات خاصة وبعيدًا عن اماكن العزل بالمستشفى مضيفا ان الكشف عباره عن كشف عن الصحه العامه بالإضافة لكشف نفسي وتحاليل وسيكون هناك تحليل للمخدرات والمسكرات بالمعمل المشترك بالمنصوره.

وأشار إلى انه على الراغب في الكشف الطبى احضار فيزا يتم السحب منها لرسوم الكشف مبلغ 2850 جنيه واذا لم يكن هناك فيزا سيتم الدفع بالخزينه مع 5% عموله بقيمة 142.5 جنيه على مبلغ الكشف.

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