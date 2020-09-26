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ديني

دعاء السفر لبلد غريب مكتوب .. كان رسول الله يدعو به للمسافر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:12 ص
دعاء السفر لبلد غريب
دعاء السفر لبلد غريب مكتوب .. كان رسول الله يدعو به للمسافر
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أمل فوزي
دعاء السفر لبلد غريب مكتوب كامل وصحيح يقال عند سفر المسافر ، وكذلك أفضل دعاء للمسافر عند السفر بالطائرة أو السيارة أو السفينة،  تعد من أكثر الأدعية التي زاد عليها الطلب في الآونة الأخيرة بعدما اتجه الكثير من الشباب إلى السفر لطلب الرزق ، حيث إن دعاء السفر لبلد غريب ترتبط به عدة أمور تزيد من أهميته وبها تتعدد فوائده ، فوحشة الغربة ومرارة البعد عن الأهل والأحباب والشعور بالوحدة وفقدان السند ، والألفة بالمكان والزمان ، كلها أمور تجعل من دعاء السفر لبلد غريب وكذلك الدعاء للمسافر من الأدعية المهمة، و مع تعدد أسبابه تكثر صيغه،  فنجد منه دعاء السفر قصير ، و دعاء السفر والحفظ ، و دعاء السفر للزوج ، بما يعكس طبيعة أولئك الذين يبحثون عن دعاء السفر مكتوب كامل وصحيح يقال عند سفر المسافر ، أو  أفضل دعاء للمسافر عند السفر بالطائرة أو السيارة أو السفينة .

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 دعاء السفر لبلد غريب
دعاء السفر لبلد غريب مكتوب ، يقال عند سفر المسافر أو أفضل دعاء للمسافر عند السفر بالطائرة أو السيارة أو السفينة ، فعنه  قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- كان يدعو لمن عزم على السفر بثلاثة أمور، فمن دعاء السفر لبلد غريب مكتوب يقال عند سفر المسافر أو أفضل دعاء للمسافر عند السفر بالطائرة أو السيارة أو السفينة ، الوارد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-  أنه كان يدعو لمن جاءه يرغب في السفر، بثلاثة أمور أولها زيادة التقوى ، وثانيها مغفرة الذنب، وثالثًا بأن ييسر له الله سبحانه وتعالى كل الخير في أي مكان هو فيه.
 
دعاء السفر مكتوب كامل وصحيح
دعاء السفر مكتوب كامل وصحيح يقال عند سفر المسافر أو أفضل دعاء للمسافر عند السفر بالطائرة أو السيارة أو السفينة ، واستشهد بما ورد في جامع الترمذي، أنه جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي، قَالَ: «زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى»، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: «وَغَفَرَ ذَنْبَكَ» قَالَ: زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ: «وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ».

دعاء السفر قصير
دعاء السفر قصير الوارد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-  ، هو: «زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ،وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ»، وقد روي دعاء السفر قصير فيما ورد في جامع الترمذي، أنه جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي، قَالَ: «زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى»، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: «وَغَفَرَ ذَنْبَكَ» قَالَ: زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قَالَ: «وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ».

دعاء السفر والحفظ
دعاء السفر والحفظ الوارد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-  ، هو: « اللّهمّ إنّا نسألُكَ في سَفَرِنَا هذَا البِرّ والتّقْوَى، ومِن العَمَلِ مَاتَرْضَى،  اللّهمّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَه،  اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ،  اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَر وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ» ، وقد روي دعاء السفر والحفظ هذا فيما رَوَاهُ مُسْلِمْ في الحديث عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: « اللّهمّ إنّا نسألُكَ في سَفَرِنَا هذَا البِرّ والتّقْوَى، ومِن العَمَلِ مَاتَرْضَى،  اللّهمّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَه،  اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ،  اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَر وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ ».

دعاء السفر للزوج
1. اللهم إني استودعتك زوجي فاحفظه لي من كل شر.
2. اسألك يا الله ان تحفظه من كل شر ومن كل أذى.
3. اللهم اني استودعتك زوجي و حبيبي فأحفظه لي بعينك التي لا تنام.
4. اللهم اني أستودعتك زوجي و حبيبي فابعد عنه كل شر. 
5. استودعتك قلبه وصحته ونفسه .
6. اللهم احفظ زوجي يارب العالمين.

دعاء السفر يقُولُه المُسافر
دعاء السفر يقُولُه المُسافر : الله أكبر الله أكبر الله أكبر، «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ» ،  اللّهمّ إنّا نسألُكَ في سَفَرِنَا هذَا البِرّ والتّقْوَى، ومِن العَمَلِ مَاتَرْضَى،  اللّهمّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَه،  اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ،  اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَر وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ « آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ » رَوَاهُ مُسْلِمْ.

دعاء المُقيم للمُسافر
دعاء المُقيم للمُسافر عند السفر وَوَداع الأهل والأقارب والأصحاب والجيران ممّن يبتغون السفر، يستحبّ الدعاء لهم كما ورد عَنِ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-  حين كان يودّع أصحابه فيقول: «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ»،  كما ورد بـسُنن أبي داود، وعن الصّحابي عبد الله بن يَزِيد الخَطْمِي أنه قال: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-  إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: « أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ ».

دعاء المُقيم للمُسافر وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: ” وَدَّعَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  فَقَالَ: ( أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ ) رواه ابن ماجة (2825) وغيره، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ: ” جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-  فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي قَالَ: ( زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى )، قَالَ زِدْنِي قَالَ: ( وَغَفَرَ ذَنْبَكَ )، قَالَ زِدْنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ: ( وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ ) رواه التّرمذي.

دعاء السفر للعمل مستجاب
دعاء المسافر للعمل لنفسه مُستجاب عند الله تعالى، ويستحب أن يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق وأن يسهل الله -عز وجل- أمر سفره، وأن يفك كربه، وأن يرزقه علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا، وجسدًا على البلاء صابرًا، ولا شك أن السفر من أجل الطاعة والتقرب إلى الله تعالى أولى بالإجابة من مجرد الأسفار المباحة، لأن طاعة الله سبب في استجابة الدعاء، ومع ذلك فالأحاديث الشريفة تفيد أن عموم السفر، سواء كان للطاعة أو لمجرد الأمور المباحة، من أسباب إجابة الدعاء.

وعن ابنِ عمر رَضِيَ اللَّه عنهما: أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- كانَ إِذا اسْتَوَى عَلَى بعِيرهِ خَارجًا إِلى سفَرٍ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قالَ: سُبْحانَ الَّذِي سخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كنَّا لَهُ مُقْرِنينَ، وَإِنَّا إِلى ربِّنَا لمُنْقَلِبُونَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البرَّ والتَّقوى، ومِنَ العَمَلِ ما تَرْضى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ علَيْنا سفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ في الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وكآبةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ في المالِ والأهلِ وَالوَلَدِ».

وعن عبداللَّه بن سَرْجِس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذا سَافَرَ يَتَعوَّذ مِن وَعْثاءِ السَّفرِ، وكآبةِ المُنْقَلَبِ، والحَوْرِ بَعْد الكَوْنِ، ودَعْوةِ المَظْلُومِ، وسُوءِ المَنْظَر في الأَهْلِ والمَال». رواه مسلم.

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