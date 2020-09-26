كانت حاسة إنها هتموت.. ابنة رجاء الجداوى تحكي أسرارا لأول مرة عن رحيل والدتها بكورونا

كشفت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن تفاصيل آخر أيام والدتها مع فيروس كورونا، واستعرضت جزءا كبيرا من حياتها، وذلك خلال استضافتها فى برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي".









وقالت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت تحب ألا يكون بينها وبين أحد خصومات أو مشاحنات، وكانت دائما تسامح الجميع.





وأضافت أميرة حسن مختار خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الراحلة كانت من الشخصيات المتسامحة والمميزة التي يصعب تكرارها مرة أخرى.









ونوهت ابنة الفنانة، إلى أن العَرَض الثاني لإصابة والدتها الراحلة بفيروس كورونا المستجد- بعد ارتفاع درجة الحرارة-؛ كان "التهنيجة" ولم تكن هناك أعراض أخري مثل الكحة.





وأضافت أميرة حسن مختار خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن النفس بدأ يقل تدريجيا للراحلة فى اليوم العاشر بإصابتها بفيروس كورونا.









قالت أميرة حسن مختار، أبنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت تقوم بأتخاذ أحتياطات أحترازية كبيرة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأضافت أميرة حسن مختار خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الراحلة قامت بارتداء الكمامة الطبية منذ شهر 2 وليس شهر 3، ولم تكن تخرج من منازلها نهائيا.













قالت أميرة حسن مختار، أبنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لا تقوم بعمل أي شئ فى أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس سوي أن تتحدث فى هاتفها مع أصدقائها.





وأضافت أميرة حسن مختار خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الراحلة قامت بزيارة أصدقائها وعائلتها قبل إصابتها بفيروس كورونا المستجد.













قالت أميرة حسن مختار، أبنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إنها بكت فى الكواليس قبل دخولها لاستديو البرنامج بسبب التقرير الذي تم عرضه لوالدتها خلال البرنامج.





وأضافت أميرة حسن مختار خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الوقت منذ وفاة الراحلة رجاء الجداوي مر عليها بصعوبة بالغة وتتمني عودتها مرة أخري.