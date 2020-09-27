AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

4 أسباب لن تتوقعيها وراء الإصابة بـ تكيس المبيض

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:26 ص
تكيس المبيض
تكيس المبيض
Advertisements
نهى هجرس
اضطراب المبيض المتعدد الكيسات هو اختلال في التمثيل الغذائي والهرموني في الجسم، وهو ليس مرضا، إنه اضطراب يمكن إدارته جيدًا بأسلوب حياة جيد، وتقليل أعراضة بشكل كبير.

وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الأسباب التى يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بتكيس المبياض عند السيدات....


1. علم الوراثة 
قد يرث المرء الجينات من العائلة ويطور الهرمونات الذكرية أثناء وجوده في الرحم، لكن الجينات تلعب دورًا صغيرًا، ويتم تشغيل PCOD فقط عندما لا نهتم بأسلوب حياتنا أو ننتهك روتيننا اليومي، الشخص الذي يرث الجينات هو أكثر عرضة للإصابة بـ PCOD، ومع ذلك ، إذا تمت إدارة نمط الحياة بشكل جيد ، فإن الأعراض لا تظهر في اضطراب 

2. التهاب 
يؤدي الالتهاب المزمن إلى إنتاج هرمونات زائدة في الجسم تؤدي مرة أخرى إلى مزيد من الالتهاب، ينتج المبيضان المزيد من هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة) الذي يؤدي إلى الإصابة بالـ PCOD . 

3. مقاومة الأنسولين 
مقاومة الأنسولين هي سبب PCOD وأعراض أيضًا، عندما تكون الخلايا غير قادرة على قبول السكريات في الدم ، يقوم البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين لتمكين سكريات الدم من الامتصاص في الخلايا، هذا يؤدي إلى ارتفاع إنتاج الأنسولين من قبل البنكرياس، ويضعف الأنسولين المرتفع وظيفة المبيض ويؤدي به إلى إنتاج المزيد من هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة)  . 

4. الإجهاد 
هذا هو المشغل الأقل تصنيفًا لـ PCOD، مع الإجهاد المزمن المفرط ، يعمل الجسم فقط على تلك الوظائف الضرورية للبقاء الأساسي ويغلق جميع الوظائف الأخرى مثل التكاثر والمناعة والهضم وأكثر من ذلك، إن هرمون الكورتيزول في أعلى مستوياته على الإطلاق يؤدي إلى إنتاج هرمونات الذكورة ، مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى PCOD.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموت المفاجئ.. مخاطر صحية في انتظار مستخدمي حقن الهرمونات لـ العضلات

لـ تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر.. احرص على تناول هذه الأطعمة

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

في شهر التوعية بتكيس المبايض.. طرق السيطرة عليه

باحثون يربطون بين الهرمونات ومخاطر الإصابة بأمراض المناعة مدى الحياة

شهر التوعية بمتلازمة تكيس المبايض 2020 .. طرق بسيطة لعلاج الحالة بشكل شامل

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأحد 27-9-2020

بسبب أغنية أنا مصمم.. الجمهور يطارد بهاء سلطان

الشناوي ملك عرينه .. مباراة واحدة تفصل حارس الأهلي عن تخطي رقم إكرامي

الشرطة الأمريكية تعثر على مخبأ سري أسفل مترو أنفاق نيويورك.. صور

ناقد رياضي: فايلر يتحجج للرحيل عن الأهلي.. فيديو

بمكياج ناعم .. ريم البارودي تتألق بالأبيض في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

بيمارس الجنس مع خالته ولا خناقة .. جيران الشاب قتيل 15 مايو: كانوا سكرانين ومحدش عارف الحقيقة

استخدم تطبيقات شهيرة فى اصطياد الضحايا.. اعترافات متحرش الجامعة الأمريكية

الأهلي يبعد علي معلول عن المباريات.. واللاعب يغادر إلى تونس

إيهاب الفار: مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد صرح صناعي عملاق

طاردها ليلامس مناطق حساسة بجسدها .. أقوال أحمد بسام زكي عن ضحاياه

بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبد الرسول تتصدر جوجل

أسعار الذهب اليوم الأحد 27-9-2020

اغتصب فتاة وهتك عرض الثانية .. أقوال المتحرش أحمد بسام زكي طالب الجامعة الأمريكية

هجوم بالمدافع والطائرات.. اشتعال المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

اعتراضا على العروس .. أب يدمر حفل زفاف ابنه ويضربه وسط المعازيم | فيديو

قذائف وألغام.. السعودية تحبط الآلاف من المتفجرات الحوثية بأرض اليمن

أخبار الرياضة .. بيراميدز يتعاقد مع لاعب جديد في الأهلي .. وموعد توقيع باتشيكو.. وتصريحات رضا عبد العال عقب لقاء المارد الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائد سيارة يدهس تمساحًا أثناء جولة في حديقة سفاري.. شاهد ما حدث

بعد اختفاء 6 أشهر.. ظهور روز ليزلي خلال حملها من زوجها كيت هارينجتون

ساوايست الصينية تطرح DX7 برايم موديل 2021 في مصر.. السعر والمواصفات