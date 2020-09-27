4 أسباب لن تتوقعيها وراء الإصابة بـ تكيس المبيض

وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الأسباب التى يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بتكيس المبياض عند السيدات....

1. علم الوراثة

قد يرث المرء الجينات من العائلة ويطور الهرمونات الذكرية أثناء وجوده في الرحم، لكن الجينات تلعب دورًا صغيرًا، ويتم تشغيل PCOD فقط عندما لا نهتم بأسلوب حياتنا أو ننتهك روتيننا اليومي، الشخص الذي يرث الجينات هو أكثر عرضة للإصابة بـ PCOD، ومع ذلك ، إذا تمت إدارة نمط الحياة بشكل جيد ، فإن الأعراض لا تظهر في اضطراب





2. التهاب

يؤدي الالتهاب المزمن إلى إنتاج هرمونات زائدة في الجسم تؤدي مرة أخرى إلى مزيد من الالتهاب، ينتج المبيضان المزيد من هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة) الذي يؤدي إلى الإصابة بالـ PCOD .





3. مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين هي سبب PCOD وأعراض أيضًا، عندما تكون الخلايا غير قادرة على قبول السكريات في الدم ، يقوم البنكرياس بإنتاج المزيد من الأنسولين لتمكين سكريات الدم من الامتصاص في الخلايا، هذا يؤدي إلى ارتفاع إنتاج الأنسولين من قبل البنكرياس، ويضعف الأنسولين المرتفع وظيفة المبيض ويؤدي به إلى إنتاج المزيد من هرمون التستوستيرون (هرمون الذكورة) .





4. الإجهاد

هذا هو المشغل الأقل تصنيفًا لـ PCOD، مع الإجهاد المزمن المفرط ، يعمل الجسم فقط على تلك الوظائف الضرورية للبقاء الأساسي ويغلق جميع الوظائف الأخرى مثل التكاثر والمناعة والهضم وأكثر من ذلك، إن هرمون الكورتيزول في أعلى مستوياته على الإطلاق يؤدي إلى إنتاج هرمونات الذكورة ، مما يؤدي بشكل غير مباشر إلى PCOD.







