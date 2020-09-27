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أخبار العالم

فتح المطارات وحل سياسي.. الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في اليمن

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:55 م
الأمم المتحدة تدعو
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في اليمن
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دعاء أبوهشيمة
أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، اليوم الأحد، أن اتفاق تبادل الأسرى في اليمن يعد خطوة أولى لحل الخلافات الأخرى.


وشدد جريفيت، خلال مؤتمر صحفي، على مواصلة العمل للاتفاق على توقيت إطلاق الأسرى.


وقال المبعوث الدولي لدى اليمن إن الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في اليمن تصحبه إعادة فتح المطارات والموانئ ويعقبه حل سياسي.


وأعرب جريفيت عن أمله في أن يشجع اتفاق تبادل الأسرى في اليمن على اتخاذ خطوة أخرى لحل الخلافات والاتفاق على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.


وأوضح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن أن العمل سيستمر خلال الأيام المقبلة للاتفاق على توقيت إطلاق سراح الأسرى.


وقدم جريفيث الشكر للتحالف العربي على جهوده لذلك، معتبرًا أن الاتفاق يظهر إمكانية نجاح المفاوضات مستقبلًا، وأن الإفراج عن الأسرى سيمثل إنجازًا مهمًا.


ودعا مارتن جريفيث، اليوم الأحد، لتطبيق اتفاق الإفراج عن الأسرى فورا.
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