AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برفقة نادر حمدي ومحمد عطية .. أحدث ظهور لأحمد سعد خلال قضاء إجازته

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:52 م
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشر الفنان احمد سعد صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ويظهر في الصورة من قضاء اجازته الصيفية برفقة اصدقائة والفنان نادر حمدي والفنان محمد عطية.

وقد علق علي الصورة قائلا: " اصحابي الأحباب".


ونالت الصورة اعجاب متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:

بحبك جدا يا فنان

عطيه مش باين ليه

اجمد مطربين في مصر

الصورة فيها شوية احساس متجمع في احلي 3 اصوات 

منور دايما يا احسن احساس




وعلي جانب اخر تخطت أغنية «بصرة» لـ الفنان أحمد سعد، حاجز ال٢ونصف مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 14 سبتمبر الجاري، لتقترب من المليون مشاهدة الأولى بعد 3 أيام من طرحها. 

أغنية «بصرة» لـ أحمد سعد، من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة.



من جهة أخرى، أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل بعد نشر طبيب تجميل خاص به صورا له قبل وبعد إجراء تعديلات في أنفه وفك وجهه. 

وقال أحمد سعد بحسب ما جاء في برنامج  ET  بالعربي إنه كان يعاني من مشكلة في الجانب الأيمن من وجهه وذلك اعتمد دائما على اللحية كي يخفي الفوارق في وجهه. 

وأضاف: "واحد صاحبي نصحني بإجراء  فيلر كي يصبح وجهي متساويا، ولكن ردود أفعال الناس جعلتني أشعر أنني فعلت شيئا كبيرا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ركبني المرجيحة.. أحمد سعد يلهو مع خطيبته على الشاطئ

صدفة جميلة.. أحمد سعد مع ياسر جلال.. شاهد

بملابس كاجوال .. خطيبة أحمد سعد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لهما

أحمد سعد يطرح برومو أحدث أغنياته بصرة.. فيديو

أحمد سعد يحتفل بتخطى أغنيته الجديدة "بصرة" مليون مشاهدة

كلنا معاك يا ريس.. أحمد سعد يدعم الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

أبو شقة يعلن تخليه عن رئاسة حزب الوفد اعتبارا من 17 أكتوبر

أذربيجان تعلن السيطرة على منطقة إستراتيجية في إقليم ناغورني قره باغ

أتليتكو مدريد يمطر شباك غرناطة بسداسية في أول ظهور لـ سواريز

أصاب 270 شخصاً وقتل 9 بفيروس كورونا.. خبير أوبئة يكشف تفاصيل الحفل الكارثة في ولاية ماين

انهيار زوجة المنتصر بالله وابنته أثناء تشييع جثمانه.. فيديو

في عيد ميلادها.. اعتراف أروى جودة بإجراء عمليات التجميل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغير شكل دنيا بطمة خلال الشهور الأخيرة من الحمل .. صور

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مراحل كورونا في الهواء.. ومروة حسن تتعرض لحادث

دراسة تكشف عن أطعمة تؤدي إلى انتفاخ المعدة