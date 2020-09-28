احذر .. داء الكلب ينتقل للبشر ويؤثر على الأعصاب

ينتقل فيروس داء الكلب من خلال الاتصال المباشر مثل الجلد المكسور أو الأغشية المخاطية في العين أو الأنف أو الفم مع اللعاب أو أنسجة المخ والجهاز العصبي من حيوان مصاب.





يحتفل العالم سنويًا باليوم العالمي لداء الكلب الذي يوافق 28 سبتمبر من كل عام إذكاءً للوعي بسبل الوقاية من داء الكلب وإبراز التقدم المُحرز في دحر هذا المرض المرعب.





ووفقا لموقع health عادة ما يصاب الناس بداء الكلب من لدغة حيوان مسعور ونادرًا ما يصاب الأشخاص بداء الكلب من التعرض غير العضوي والذي يمكن أن يشمل الخدوش أو السحجات أو الجروح المفتوحة التي تتعرض للعاب أو مواد أخرى يحتمل أن تكون معدية من حيوان مصاب بداء الكلب، وأنواع الاتصال الأخرى مثل ملاعبة حيوان مصاب بداء الكلب أو ملامسة دم أو بول أو براز حيوان مصاب بداء الكلب ، لا ترتبط بخطر الإصابة ولا تعتبر تعرضًا للقلق من داء الكلب.





تعد طرق النقل الأخرى بخلاف اللدغات والخدوش غير شائعة واستنشاق فيروس داء الكلب هو أحد الطرق المحتملة للتعرض بدون لدغات ، ولكن باستثناء عمال المختبرات ، لن يواجه معظم الناس رذاذًا من فيروس داء الكلب تم تسجيل انتقال داء الكلب من خلال زرع القرنية والأعضاء الصلبة ، ولكنها أيضًا نادرة جدًا





لم يكن هناك سوى اثنين من المتبرعين الصلبين المعروفين للأعضاء المصابين بداء الكلب في الولايات المتحدة منذ عام 2008 وقد أضافت العديد من منظمات شراء الأعضاء سؤال فحص حول التعرض لداء الكلب إلى إجراءاتها لتقييم مدى ملاءمة كل متبرع.





من الناحية النظرية يمكن أن يؤدي التعرض للعض وغير اللدغات من شخص مصاب إلى نقل داء الكلب ، ولكن لم يتم توثيق مثل هذه الحالات ولا يرتبط الاتصال العرضي ، مثل لمس شخص مصاب بداء الكلب أو ملامسة السوائل أو الأنسجة غير المعدية (البول والدم والبراز) بخطر الإصابة ولا يشكل الاتصال بشخص يتلقى التطعيم ضد داء الكلب تعرضًا لداء الكلب ، ولا يشكل خطرًا للإصابة بالعدوى ولكنه يؤثر على الاعصاب ، ولا يتطلب العلاج الوقائي بعد التعرض.





يصبح فيروس داء الكلب غير معدي عندما يجف وعندما يتعرض لأشعة الشمس وتؤثر الظروف البيئية المختلفة على المعدل الذي يصبح فيه الفيروس غير نشط ، ولكن بشكل عام ، إذا كانت المادة التي تحتوي على الفيروس جافة ، يمكن اعتبار الفيروس غير معدي.