"أبوظبي العالمي" يعين رئيسا تنفيذيا جديدا لسلطة تنظيم الخدمات المالية

أعلن سوق أبوظبي العالمي اليوم تعيين إيمانيول جيفاناكيس، الذي يعد أحد المساهمين في تأسيس المركز المالي الدولي، في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي وذلك ابتداءً من أبريل 2021.

ويشغل إيمانيول حاليًا منصب رئيس وحدة السياسات والقوانين لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية حيث سيتولى منصبه الجديد بعد تنحي ريتشارد تنج في شهر مارس 2021 حيث شغل ريتشارد منصب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لمدة 6 سنوات وذلك منذ تأسيس السوق.

وقال أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إن إيمانيول جيفاناكيس شهد على مراحل تطور سوق أبوظبي العالمي ولعب دورًا رائدًا في تأسيس إطار عمل قانوني وتنظيمي متين يرتكز على مبادئ الشفافية والتواصل.

وعبر عن ثقته في إيمانيول جيفاناكيس ..مشيرا الى أن معرفته القيمة وخبرته الواسعة في تطوير بيئة عمل مالية متقدمة ومتطورة ستمكنه من قيادة سلطة تنظيم الخدمات المالية نحو المزيد من النجاحات.

وأضاف: "بالنيابة عن كافة أعضاء مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي وفريق عمل السوق أود أن أشكر ريتشارد تنج على إسهامه ورؤيته والتزامه الكبير في تأسيس السوق".

ومن جانبه توجه ريتشارد تنج بجزيل الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة وإلى كافة أعضاء مجلس إدارة السوق على دعمهم وثقتهم وتوجيهاتهم القيمة خلال سنوات عمله في أبوظبي ..مشيرا إلى أن تحقيق هذه النجاحات في السوق وضمن سلطة تنظيم الخدمات المالية تمت بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة.