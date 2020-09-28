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200 ألف قسطرة قلب.. الصحة: ممرات آمنة في المستشفيات لمرضى قوائم الانتظار

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:15 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قال الدكتور محمد مصطفى، مدير الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار والمنسق العام للمبادرة بوزارة الصحة، إنه تم توفير ممرات آمنة لمرضى قوائم الانتظار داخل المستشفيات بعيدا عن مرضى ومصابي فيروس كورونا.

وأضاف محمد مصطفى، في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، "لم تتوقف خدمة مبادرة إنهاء قوائم الانتظار خلال جائحة كورونا".

وتابع محمد مصطفى "نتلقى 1200 مريض يوميا ضمن مبادرة القضاء على  قوائم الانتظار".

وأكمل حمد مصطفى "عمليات  قسطرة القلب والرمد على رأس عمليات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار"، مضيفا "أجرينا أكثر من 200 ألف عملية قسطرة قلب و180 ألف عملية رمد و35 ألف عملية قلب مفتوح".

ولفت محمد مصطفى إلى "هناك تنسيق مع كافة المبادرات الرئاسية الطبية التي تم إطلاقها، وأجرينا أكثر من 2500 عملية زراعة قوقعة"، مضيفا "الهدف من مبادرة الانهاء على قوائم الانتظار هو رفع المعاناة عن كاهل المريض المصري، والمريض يتوجه إلى اقرب مستشفى ويعرض على لجنة ثلاثية ويتم إجراء الكشف عليه ويحصل على مكان إجراء العملية".

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