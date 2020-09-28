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سكنته الخفافيش.. تفاصيل عن قصر البارون قبل الترميم.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:42 م
قصر البارون
قصر البارون
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هاني حسين
قالت  بسمة سليم المشرف العام على قصر البارون، إن  قصر البارون اصبح تابعا لـوزارة الآثار في عام 2007، مضيفة:"  بدانا بعض المشاريع لـ توثيق مساحات وتاريخ قصر البارون".

وأضافت بسمة سليم في حوارها مع الإعلامية ايمان الحصري  في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن  القصر كان خالي من كل الأثاث الذي كان متواجد به لأنه تم بيعه في مزاد علني ولم يتم ترميمه  منذ 100 عام ".

 وتابعت بسمة سليم:" المياه دخلت حديد التسليح داخل قصر البارون واسقف بعض المناطق في القصر كان بها ضرر بالغ، والخفافيش والحمام سكنت القصر لفترات طويلة لأنه كان مهمل لفترة طويلة".

وأكملت بسمة سليم:"  حالة قصر البارون قبل الترميم كانت سيئة للغاية"، مضيفة:"  الكثير من تفاصيل معمار قصر البارون اختفت بسبب عوامل الأمطار وطبيعة الطقس".

 ولفت بسمة سليم:"  تم ترك تماثيل كما هي مكسورة لانه لا مثيل لها في قصر البارون وتلك التماثيل ممضية من نحاتين عالميين وتركنا الاثر كما هو ولم نستكمل ترميمه".

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