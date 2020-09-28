سكنته الخفافيش.. تفاصيل عن قصر البارون قبل الترميم.. فيديو

قالت بسمة سليم المشرف العام على قصر البارون، إن قصر البارون اصبح تابعا لـوزارة في عام 2007، مضيفة:" بدانا بعض المشاريع لـ توثيق مساحات وتاريخ قصر البارون". الآثارتوثيق





وأضافت بسمة سليم في حوارها مع الإعلامية ايمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، أن القصر كان خالي من كل الأثاث الذي كان متواجد به لأنه تم بيعه في مزاد علني ولم يتم ترميمه منذ 100 عام ".





وتابعت بسمة سليم:" المياه دخلت حديد التسليح داخل قصر البارون واسقف بعض المناطق في القصر كان بها ضرر بالغ، والخفافيش والحمام سكنت القصر لفترات طويلة لأنه كان مهمل لفترة طويلة".





وأكملت بسمة سليم:" حالة قصر البارون قبل الترميم كانت سيئة للغاية"، مضيفة:" الكثير من تفاصيل معمار قصر البارون اختفت بسبب عوامل الأمطار وطبيعة الطقس".





ولفت بسمة سليم:" تم ترك تماثيل كما هي مكسورة لانه لا مثيل لها في قصر البارون وتلك التماثيل ممضية من نحاتين عالميين وتركنا الاثر كما هو ولم نستكمل ترميمه".



