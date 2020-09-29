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أخبار العالم

مسئولون أرمن يكشفون حقيقة دخول تركيا الحرب مع أذربيجان

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:28 ص
تصاعد المعارك بين
تصاعد المعارك بين الجارتين
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محمد علي
اعتبر مسئولون أرمينيين، أن تركيا قد دخلت بقوتها لدعم أذربيجان ضدهم، في صراعهما حول إقليم ناجورنو كاراباخ.

وحمَّل سفير أرمينيا لدى الإمارات للعربية المتحدة، مسئولية المعارك المشتعلة في إقليم ناجوروني كاراباخ، لأذربيجان، معتبرا أنها هي من بدأت المعارك، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وقال سفير أرمينيا لدى الإمارات، مهير مكرتوميان، إن عدم وجود أي وساطة بين بلاده وتركيا، على خلفية الأزمة الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا.

واتهم مكرتوميان، تركيا تنفذ عمليات عسكرية حاليًا في منطقة القوقاز.

وأكد مكرتوميان، أن الاشتباكات بين بلاده وأذربيجان تتم بدعم وتأييد تركي مباشر.

وسبق وقال مكرتوميان، أن أنقرة أرسلت حوالي 1000 مرتزق إلى الحدود مع أذربيجان.

وهذا ما أكدته وكالة رويترز نقلا عن مقاتلين بالمعارضة السورية، من إنه يتم نشر ما يقرب من 1000 سوري للمشاركة في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.

بينما أعلن مركز المعلومات التابع للحكومة الأرمينية عن أنباء بمشاركة 4000 عنصر سوري جلبتهم تركيا للقتال بجانب أذربيجان في الاشتباكات الدائرة بمناطق النزاع بين البلدين.

وأكد مركز المعلومات، ما كشفه سفير أرمينيا لدى موسكو "فردان توجانيان" عن أن تركيا أرسلت نحو 4000 مرتزق سوري إلى أذربيجان، حيث  ذكر السفير الأرميني أن المرتزقة السوريين يقاتلون بجانب قوات أذربيجان، وهو ما نفاه أحد مساعدي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وتواصلت المعارك بين قوات إقليم ناجورنو كاراباخ المدعومة من أرمينيا والقوات الأذربيجانية المدعومة من تركيا في المنطقة الانفصالية التي يسكنها 150 ألف نسمة، معظمهم من الأرمن، لليوم الثالث على التوالي، فيما تنادي دول العالم بوقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات لتسوية الأزمة بالطرق السلمية بعدما سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين.

ويعقد مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لبحث الازمة الحالية بين الجارتين ومحاولة الوصول لقرار فيما يخص الازمة التي تهدد بحرب أوسع في إقليم القوقاز.
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