مدبولي: البناء على الأراضي الزراعية غير مقبول ولن نسمح به

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي ، إن محافظة كفر الشيخ بها الكثير من التعديات على الأراضي والبناء المخالف، ومع فتح ملف التصالح سيكون هناك منع تام للبناء على الاراضي الزراعية والبناء غير المخطط.









وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم البناء على الأراضي الزراعية غير مقبول ولن نسمح به، وحان الوقت للتوقف عن هذه الظاهرة السلبية، التي نعاني منها على مدار 40 عامًا.





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