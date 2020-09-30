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مرأة

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة دجاج مشوية في المنزل

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:35 م
طريقة عمل كفتة دجاج
طريقة عمل كفتة دجاج مشوية
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هاجر هانئ
كفتة دجاج مشوية من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها نظرا لمذاقها المختلف و الخفيف على المعدة،

 لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل كفتة دجاج مشوية بأسها الخطوات.


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مقادير كفتة دجاج مشوية
دجاج فيليه مفروم 
فلفل رومى أحمر مفروم 
بصل  مفروم 
بقدونس مفروم
نصف كوب  بقسماط  
خلطة كفتة 
بيضة 
زيت 
فحم 
ملح 
فلفل أسود  
بطاطس محمرة  للتقديم


طريقة تحضير كفتة دجاج مشوية
-يفرم البصل مع الدجاج والفلفل الرومي في الكبة
-تضاف المكونات المتبقية مع خلطة الكفتة
-تشكل على شكل أصابع
-ترص في صينية مدهونة بالزيت
-يضاف القليل من الماء، وتترك لتغلي غلوة واحدة
-تترك على نار هادئة حتى تمام الطهي أو حتى تصبح ذهبية اللون




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