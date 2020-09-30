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مرأة

بملابس عصرية.. رشا مهدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 01:46 م
رشا مهدي
رشا مهدي
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هاجر هانئ
حرصت رشا مهدي ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت رشا مهدي ، في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جيبة طويلة باللون الفوشيا المصنوع من القماش الشيفون مع تي شيرت بسيط باللون الأبيض ونسقت معهما جاكيت جينز ذا أكمام طويلة.

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وانتعلت رشا مهدي حذاءً مسطحا باللون الأبيض فيما ارتدت حقيبة صغيرة الحجم باللون الأسود حول خصرها مما كشف عن قوامها الرشيق، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

وأكملت رشا مهدي إطلالتها بنظارة شمس متوسطة الحجم ومتناسقة مع وجهها، كما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج غير المبالغ فيها.

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Good morning 💕 #RashaMahdi #رشا_مهدي

A post shared by Rasha Mahdi (@rashamahdi) on

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