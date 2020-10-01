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مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل شيش طاووق بالجبنة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:48 ص
طريقة عمل شيش طاووق
طريقة عمل شيش طاووق بالجبنة
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هاجر هانئ
شيش طاووق من الوجبات التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها وشرائها من المطاعم لمذاقها الشهي والمختلف، لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل شيش طاووق بالجبنة في المنزل.

مقادير شيش طاووق بالجبنة
اوراك دجاج 
خلطة الشيش طاووق 
زيت نباتي 
ملح 
فلفل اسود 
بصل 
فلفل الوان 
جبنة رومي 
جبنة موتزاريلا 

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طريقة تحضير شيش طاووق بالجبنة:
- يتبل الدجاج بتتبيلة الشيش طاووق مع القليل من الماء.
-تترك في التبيلة حوالي ½ ساعة.
-يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل، الملح والفلفل، والفلفل الألوان مع التقليب حتى يذبل الخضار.
-يضاف الدجاج المتبل ونقلب.
- يغطى ويترك على نار هادئة مع التقليب من حين لآخر حتى تمام الطهي.
-يغطى ويترك على نار هادئة مع التقليب من حين لآخر حتى تمام الطهي أخيرا، تضاف الجبن على الوجه، وتغطى وتترك على النار حتى تذوب تماما.

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