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أخبار العالم

مساعدات من سلطنة عمان لمتضرري السيول والفيضانات في السودان

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 06:39 ص
متضرري السيول والفيضانات
متضرري السيول والفيضانات في السودان
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استقبل ميناء بورتسودان (شمال شرقي السودان) أمس، الأربعاء، باخرة قادمة من سلطنة عمان تحمل كميات من المواد الإغاثية، دعمًا لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان.

وعبر نائب المفوض العام للعون الإنساني بالسودان بدر الدين عبد الله، عن تقديره لسلطنة عمان، والدول الشقيقة والصديقة لدعمها لمتضررين جراء الفيضانات والسيول، مشيرًا إلى أن السلطنة قدمت دعما عبر 3 رحلات جوية علاوة على هذه الباخرة، وقال إنه يستقبل الباخرة نيابة عن وزيرة التنمية الاجتماعية السودانية لينا الشيخ.

من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة العمانية للأعمال الخيرية في سلطنة عمان محمد بن حمود بن سعيد، أن الباخرة جاءت تلبية لنداء الشعب السوداني، وبتوجيه من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق بن سعيد، رغبة في مساعدة شعب السودان.

وقال إن الباخرة محملة ببعض المساعدات الإنسانية، تقدر بـ 100 طن من مختلف المواد الإغاثية، دعما لمتضرري السيول والفيضانات.
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