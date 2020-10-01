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حوادث

إحباط عملية هجرة غير شرعية بكفر الشيخ

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:19 م
هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية فى إحباط عملية هجرة غير شرعية بكفرالشيخ وضبط القائمين على ارتكاب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفرالشيخ بتمكن أهالى إحدى القرى التابعة للمركز من ضبط سيارتين بداخلهما (27) شخصًا حال محاولتهم القيام بعملية هجرة بطريقة غير مشروعة لإحدى الدول العربية .

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائمين على عملية التسفير (صيادَين- أحدهما مقيم بدائرة المركز والثانى مقيم بمحافظة البحيرة)..عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية.

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