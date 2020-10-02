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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أضرار القهوة على الريق.. تمرين للتخلص من السيلوليت.. إطلالات غادة عادل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:59 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:


يحتفل العالم فى الثانى من أكتوبر من كل عام باليوم العالمى للاعنف .. والهدف منه القضاء على كافة اشكال العنف فى مختلف المجتمعات .


يصادف 2 أكتوبر من كل عام، الاحتفال بـ اليوم العالمي للاعنف لنشر التوعية و التعليم دون استخدام العنف الذي يؤثر بشكل كبير على نفسية الأشخاص سواء الكبار أو الصغار بالسلب.

يعد الفازلين من اكثر المنتجات التى تمتلك استخدامات متعددة فهو يستخدم فى المكياج وعلاج الكثير من المشاكل التجميلية الخاصة بالنساء والفتيات ولكن مؤخرا وجد له عدة استخدامات منزلية يمكن ان تستفيد منها العائلة كلها.

تصدرت الفنانة غادة عادل مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، و ذلك بعد ما نشرت صورة جديدة لها برفقة إبنها بمناسبة عيد ميلاده.

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض العوامل التي تساعد علي زيادة معدل الحرق في الجسم و هي كالتالي :-

يعتبر التهاب  الكبد الدهني من أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، ولا يعرف الكثير ما هي الأطعمة أو المشروبات المفيدة من المضرة التي لابد من الابتعاد عنها وتجنبها.

يحتفل العالم في كل يوم 2 من شهر اكتوبر باليوم العالمي للاعنف، ويكون العنف بأشكال كثيرة ولذلك يناهض المجتمع كل اشكال العنف سواء علي الاطفال او الكبار وخصوصا السيدات ولذلك يجب علي كل سيدة ان تتعرف كيف تدافع عن نفسها إذا تعرضت للعنف .

تناول القهوة على الريق  يزيد من أعراض القلق ، فضلًا عن زيادة معدل ضربات القلب وعدم القدرة على التركيز بشكل كافي، وكذلك تغيير الحالة المزاجية .









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