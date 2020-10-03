طريقة عمل البط المشوي.. الروستو وبدون سلق

تعتبر طريقة عمل البط المشوي من اكثر الاكلات التي يمكنك تقديمها في المناسبات والعزومات، وذلك لما يتمتع بع من مذاق مميز وشهي للغاية، وفيما يلي سنقوم بإعطائك اكثر من طريقة ووصفة لـ طريقة عمل البط المشوي.
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طريقة عمل البط المشوي فتكات
مكونات طريقة عمل البط المشوي فتكات
بطة كاملة
ملعقة كبيرة من الكمّون
ملعقة كبيرة من البهار المشكّل
نصف ملعقةٍ صغيرةٍ من الشطّة المجروشة
ملعقة صغيرة من القرفة
ملعقتان كبيرتان من الزّيت
فصّان من الثّوم
كوب من الأرز المصري
قطعتان من ورق الغار
ملعقة كبيرة من الملح
ملعقة كبيرة من الكزبرة النّاعمة
ملعقة كبيرة من البابريكا
ملعقة صغيرة من الهيل
نصف ملعقةٍ صغيرةٍ من الزّنجبيل البودرة
حبتان كبيرتان من البصل
كبد و قوانص البط المقطّعة
عود من القرفة
ثلاث حبّاتٍ متوسّطةٍ من البطاطس الأنصاف
حبتان كبيرتان من الجزر الأنصاف
حبتان متوسطتان من البصل الأنصاف
طريقة عمل البط المشوي فتكات
1- يتم غسل البط بالدقيق مع غسلها جيدا من الخارج والداخل، ثم يتم غسل البطة بالماء الفاتر، ووضعها في مصفاة الى أن تتخلص من الماء تمامًا.
2- يتم وضع الملح، والكمّون، والكزبرة، والبهار، والبابريكا، والشطّة، والهيل، والقرفة، والزّنجبيل في طبقٍ صغير ، وخلطهم مع بعضهم البعض.
3- يتم سلق البطة في البطّة بكمّية وفيرة من الماء المغلي، والإنتظار لعدّة ثوانٍ ثمّ إخراج البطّة من الماء المغلي، بوضعها في صينية واسعة.
4- يتم وضع البهارات داخل البطة وخارجها مع عمل فتحات صغيرة بالسكين على البطة ووضع البهارات بين اللحم.
5- ويتم تسخين الزيت في قدرٍ متوسط الحجم على نار متوسطة وإضافة البصل والثّوم، ثم التقليب لعدة ثوان، ثم إضافة الكبد والقوانص والتّقليب إلى أن ينضج اللحم.
6- يتم غسل الأرز عدة مرات، ثم نقعه لمدة عشر دقائق، مع تصفية الأرز وإضافته على اللّحم، مع إضافة عود القرفة وورق الغار وإضافة مقدار كوبٍ من الماء وترك الأرز إلى أن يغلي، ثمّ تغطية القدر وتخفيف النّار.
7- يترك الأرز ليتضح لمدة عشر دقائق.
8- يوضع الأرز في تجويف البطة، مع قفل تجويف البطة بعودٍ خشبي صغير.
7- يترك الأرز ليتضح لمدة عشر دقائق.
8- يوضع الأرز في تجويف البطة، مع قفل تجويف البطة بعودٍ خشبي صغير.
9- يتم وضع البطة في صينيّة فرنٍ واسعة، ومن ثم تثبيت الرّف الشّبكي في وسط الفرن، وتسخين الفرن إلى درجة حرارة 200، لمدة أربعين دقيقة.
10- ثم تخفيض درجة حرارة الفرن إلى 170 مئوية، وترك البطة تطهى لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين تقريبًا إلى أن تنضج تمامًا.
10- ثم تخفيض درجة حرارة الفرن إلى 170 مئوية، وترك البطة تطهى لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين تقريبًا إلى أن تنضج تمامًا.
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طريقة عمل البط المشوي للشيف الشربيني
مكونات طريقة عمل البط المشوي للشيف الشربيني
بطه
أرز بسمتي
سمنة
بصل
طماطم
كزبرة خضراء
نعناع
ملح
شطة
كركم
فلفل حار
قرفة
قرنفل
فلفل أسود
كمون
بصل أخضر
زنجبيل
ثوم مفروم
فلفل ألوان
خيار
زبادي
زيت زيتون
مكعب مرقة
لورا حبهان
طريقة عمل البط المشوي للشيف الشربيني
1- ترفع الماء مع كمون و زنجبيل و مكعب مرقة و كركم و قرنفل و نعناع ناشف و قرفة و لورا و حبهان و شطة على النار
2- يفرم الزنجبيل و البصل و الطماطم، ثم يضافوا للحلة ثم يضاف الملح و الفلفل ثم يضاف السمنة و تترك لتغلي
3- يضاف البط الى الحلة و يغطى حتى تسلق البطة تماما
4- ترفع البطة و تدهن بالصلصة، و تدخل الفرن تحمر
5- يوضع الأرز مكان البطة مع المرقه، و يترك حتى ينضج تمامًا
6- يقطع البصل الاخضر و فلفل حار، ويضاف اليها الكزبرة الخضراء
7- يفرم البصل و فلفل ألوان وخيار و الثوم مع الزبادى، وزيت زيتون و ملح و فلفل مع الكزبرة الخضراء.
طريقة عمل البط المتبل
مكونات طريقة عمل البط المتبل
بطة مغسولة جيدا
بصل
قرن فلفل حار
ورق لورا
حبهان
مستكة
حبوب فلفل أسود
ملح
3 ملعقة صغيرة عسل نحل
2 فص ثوم مفروم ناعم
2 قرن فلفل احمر أو اخضر حار مفروم
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة شطة
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة زيت نباتى أو زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة سمنة
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
طريقة عمل البط المتبل
1- نضع ماء حتى يغلي في حلة كبيرة على النار.
2- نضيف البــطة، البصل، الفلفل و البهارات و يترك على النار حتى الغليان.
3- تخفف النار و يضاف الملح ثم تترك حتى الوصول إلى مرحلة أقل من نصف تسوية.
4- تصفى من الماء جيدًا و نتركها لتبرد قليلًا.
5- نخلط فلفل أحمر حار، ثوم، فلفل اسود، بابريكا، شطة، ملح، زيت نباتي مخلوط بالسمن و عصير الليمون و عسل و نخلط جيدًا.
6- يتم دهن البطة بالمزيج السابق، ثم نضع البطة في صينية و ندخلها الفرن.
7- تترك في فرن 180 درجة حتى تنضج تمامًا (المدة حسب حجم البطة) من 30 إلى 45 دقيقة تقريبًا.
8- أثناء تسويتها في الفرن ندهنها بالخليط السابق كل 15 دقيقة، حتى يُصبح اللحم طري و لونه ذهبي .
طريقة عمل البط في الفرن بدون سلق
مقادير طريقة عمل البط في الفرن بدون سلق
بطه
بصل مبشور
ملح فلفل حبهان
بهارات
زبدة
عصير برتقال
معلقة عسل ابيض
طريقة عمل البط في الفرن بدون سلق
1- تغسل البطة جيدا بالملح والدقيق، ثم تغسل بالماء الفاتر، وتترك لكي تتصفي من الماء.
2- يتم بشر البصل وخلطها بالتوابل ثم تدبيل البطة بها من الداخل والخارج.
3-= يتم حشو البطة من الداخل بشرائح البصل.
4- قومي بدعك البطه بعصير البرتقال، من الداخل والخارج.
5- ثم يتم دعك البطة بالزبدة من الداخل والخارج .
4- قومي بدعك البطه بعصير البرتقال، من الداخل والخارج.
5- ثم يتم دعك البطة بالزبدة من الداخل والخارج .
6- يتم وضع البط في ورق الفويل ومن ثم في الفرن، وعليها كل الصوصات.
7- يتم الفتح عليها من آن لآخر وتبيلها بالصوص مرة اخرى.
8- وقبل ان تنضج بعشر دقائق، يتم دهنيها بالعسل باستخدام الفرشاة، وذلك حتى تعطي اللون الأحمر اللامع .
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أحلى طريقة لعمل البط
مكونات احلى طريقة لعمل البط
بطه
بصله
بهارات حسب الرغبة
ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود
كوب أرز ليتم حشو البطة
ملعقه صلصه
ملعقة عسل ابيض
أحلى طريقة لعمل البط
1- أبدأ في غسل البطة بالملح والخل والليمون، ومن ثم نضع كميه من الماء ع النار، ثم نتركه ليغلي.
2- نحضر حشو البطه نغسل الرز جيدا، ثم نقطع بصله عليه، ونضيف الملح والفلفل الأسود مع القليل من الزيت، ثم نحشي البطة.
3- نضع البطة في الوعاء ثم نقطع بصله وعليها ملح وفلفل اسود وحبهان ورق لورا ليعطي مذاق جيد للشوربة، ونترك البطة لتنضج.
4- يتم عمل الخلطه لكي نبدأ في تحمير البطة في الفرن، حيث يتم وضع ملعقه صلصه ومعلقه عسل ابيض والقليل من الزيت مع الملح والفلفل الأسود.
5- ثم نبدأ بدهن البطه جيدا من الداخل والخارج ، ثم ندخلها للفرن إلى ان تحصل على اللون البني اللامع.
5- ثم نبدأ بدهن البطه جيدا من الداخل والخارج ، ثم ندخلها للفرن إلى ان تحصل على اللون البني اللامع.
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طريقة عمل البط الروستو
مقادير طريقة عمل البط الروستو
بطة متوسطة الحجم
3 بصلة كبيرة مبشورة
ملح وفلفل
2 ملعقة كبيرة صويا صوص
ملعقة كبيرة عسل ابيض
ملعقة كبيرة زبدة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة صلصة طماطم كنور
¼ ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
شرائح جزر
شرائح بطاطس
بصلة كبيرة ودجز
شعريه محمرة ومستوية مع لوز محمص
طريقة عمل البط الروستو
1- يجب غسل البطة جيدا بالخل والليمون قبل طهيها.
2- تخلط مكونات التتبيلة جيدا مع بعضها.
3- تتبل البطة لمدة ليلة كاملة بالخليط السابق بين الجلد واللحم ومن الداخل والخارج.
4- في بايركس الفرن المدهون بالزيت، يوضع الجزر والبطاطس والبصل، ويوضع البط وباقي التتبيلة .
5- يغطى بالفويل ويدخل على 220 درجة مدة 20 دقيقة، ثم 170 درجة مدة ساعة كاملة .
6- ثم يرفع الفويل ويدهن بالصويا صوص ويترك 10 دقائق حتى يحمر الوجه تماما .
7- ثم تقدم البطة مع الشعيرية بالمكسرات.
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طريقة عمل بط في الفرن
مكونات طريقة عمل بط في الفرن
بطة متوسطة الحجم بلدي
بصلة مبشورة
طماطم منطقته
فلفل رومي
ملح
فلفل أسود
كمون
حبهان
ثوم بودر
بصل بودر
طريقة عمل بط في الفرن
1- نغسل البطة جيدا بالمياه والخل والملح والدقيق.
2- نخلط البصل والطماطم والفلفل مع التوابل .
3-نقوم بدهن البطة بالتوابل من الداخل والخارج، ونقوم بحشوها بالتوابل تحت الجلد مع ملعقة صغيرة من زيت زيتون.
4- ندخل البطة في الفرن على درجه حراره 180 لمدة ساعة ونصف.
4- ندخل البطة في الفرن على درجه حراره 180 لمدة ساعة ونصف.
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طريقة عمل البط المسلوق
مكونات طريقة عمل البط المسلوق
بطة متوسطة الحجم مغسولة جيدا بالخل والليمون
2 بصله متوسطه مقطعه شرائح
2 أو 3 معلقه صلصه طماطم
2 ملعقه خل
ملعقتين زيت
ملعقتين سمن
ملعقة ملح صغيره
نص ملعقه صغيره كمون
نص ملعقه صغيره فلفل اسمر
نص ملعقه صغيره بهارات
طريقة عمل البط المسلوق
1- يتم تسخين معلقه سمنه كبيرة مع شوية زيت في حلة كبيرة، يم نضع البطة بدون مياة، ونتركها لمدة دقيقتين مع التقليب المستمر.
2- ثم يتم رفع البطة من على النار، ومن ثم يتم تشويح بصلتين مقطعتين شرائح جيدا مع القليل من الفلفل الأسود.
3- نضع الكبدة على البصل والقوانص ايضا ، ويتم تشويحها .
4- ثم نضع مياة عليهم ونقوم بوضع البطة داخل المياة شوحيهم، مع وضع التوابل الخاص بك.
4- ثم نضع مياة عليهم ونقوم بوضع البطة داخل المياة شوحيهم، مع وضع التوابل الخاص بك.
5- عندما تصل لدرجة الغليان يتم تقليل النار لمدة ساعتين حتى تنضج.
6- يتم اختيار درجة سواء البطة بالسكينة، او الشوكة، ثم تقومي برفعها من الشوربة وتركها حتى تصفى الشوربة بالكامل.
7- يتم تغليف فيما بعد البطة بـ 3 معالق صلصه طماطم ملعقتين خل طعام ونص معلقه اكل زيت طعام وملح وفلفل اسود، ودهنها جيدا بهم من الداخل والخارج.
8- ثم يتم وضع ملعقة كبيرة من السمنة على صينية كبيرة، ومن ثم يتم وضع البطة ، وتركها في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تأخذ اللون الأحمرمن على الوجه.
8- ثم يتم وضع ملعقة كبيرة من السمنة على صينية كبيرة، ومن ثم يتم وضع البطة ، وتركها في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تأخذ اللون الأحمرمن على الوجه.