طريقة عمل البط المشوي.. الروستو وبدون سلق

طريقة عمل البط المشوي فتكات

مكونات طريقة عمل البط المشوي فتكات

بطة كاملة

ملعقة كبيرة من الكمّون

ملعقة كبيرة من البهار المشكّل

نصف ملعقةٍ صغيرةٍ من الشطّة المجروشة

ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقتان كبيرتان من الزّيت

فصّان من الثّوم

كوب من الأرز المصري

قطعتان من ورق الغار

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الكزبرة النّاعمة

ملعقة كبيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الهيل

نصف ملعقةٍ صغيرةٍ من الزّنجبيل البودرة

حبتان كبيرتان من البصل

كبد و قوانص البط المقطّعة

عود من القرفة

ثلاث حبّاتٍ متوسّطةٍ من البطاطس الأنصاف

حبتان كبيرتان من الجزر الأنصاف

حبتان متوسطتان من البصل الأنصاف





طريقة عمل البط المشوي فتكات





1- يتم غسل البط بالدقيق مع غسلها جيدا من الخارج والداخل، ثم يتم غسل البطة بالماء الفاتر، ووضعها في مصفاة الى أن تتخلص من الماء تمامًا.





2- يتم وضع الملح، والكمّون، والكزبرة، والبهار، والبابريكا، والشطّة، والهيل، والقرفة، والزّنجبيل في طبقٍ صغير ، وخلطهم مع بعضهم البعض.





3- يتم سلق البطة في البطّة بكمّية وفيرة من الماء المغلي، والإنتظار لعدّة ثوانٍ ثمّ إخراج البطّة من الماء المغلي، بوضعها في صينية واسعة.





4- يتم وضع البهارات داخل البطة وخارجها مع عمل فتحات صغيرة بالسكين على البطة ووضع البهارات بين اللحم.





5- ويتم تسخين الزيت في قدرٍ متوسط الحجم على نار متوسطة وإضافة البصل والثّوم، ثم التقليب لعدة ثوان، ثم إضافة الكبد والقوانص والتّقليب إلى أن ينضج اللحم.





6- يتم غسل الأرز عدة مرات، ثم نقعه لمدة عشر دقائق، مع تصفية الأرز وإضافته على اللّحم، مع إضافة عود القرفة وورق الغار وإضافة مقدار كوبٍ من الماء وترك الأرز إلى أن يغلي، ثمّ تغطية القدر وتخفيف النّار.



7- يترك الأرز ليتضح لمدة عشر دقائق.



8- يوضع الأرز في تجويف البطة، مع قفل تجويف البطة بعودٍ خشبي صغير.





9- يتم وضع البطة في صينيّة فرنٍ واسعة، ومن ثم تثبيت الرّف الشّبكي في وسط الفرن، وتسخين الفرن إلى درجة حرارة 200، لمدة أربعين دقيقة.



10- ثم تخفيض درجة حرارة الفرن إلى 170 مئوية ، وترك البطة تطهى لمدة ساعة ونصف إلى ساعتين تقريبًا إلى أن تنضج تمامًا.



