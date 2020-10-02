تصميم خيالي.. هيونداي تنوي طرح سيارات مستقبلية آلية الأرجل.. فيديو وصور

أعلنت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية عن نيتها لتطوير المركبات المستقبلية طراز UMV، و تقوم حاليا ببناء و تصميم عدد من المركبات المستقبلية التي تتنقل بطرق غير مسبوقة .









وتستهدف هذه المركبات العملاء الذين يحتاجون إلى السفر في طرق غير تقليدية ووعرة وظروف بيئية صعبة للغاية مثل الغابات والأماكن الجليدية القاسية .





وتم بالفعل الكشف عنها لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في عام 2019، وهي سيارة ضخمة بـ"أرجُل" بدلًا من العجلات التقليدية والتي تسمح لها بالسير على التضاريس الصعبة و تقول هيونداي أن هذه السيارات التي يتم تطويرها بواسطة ستوديو New Horizons لديها القدرة على إعادة تعريف حركة المركبات .





ولم تقدم هيونداي جدولًا زمنيًا للوقت الذي ستطرح فيه سيارات UMV المستقبلية لكن أعلنت أن هذه المركبات الاختبارية قائمة على منصة كهربائية يُمكن تزويدها بأجسام مختلفة لتلبية الاحتياجات المختلفة.





يذكر أن هيونداي في مصر أعلنت عن زيادة أسعار طرازات النترا CN7 الجديدة موديل 2021 ، التي قدمتها الشركة مؤخرا ،وجاءت الزيادة الأولي في سعر السيارة ليتراوح بين ألف أو ألفي جنيه تشمل كل فئاتها المتاحة للبيع في مصر.