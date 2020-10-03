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أخبار العالم

مايك بنس يواصل حملة ترامب الانتخابية نيابة عنه

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:36 م
دونالد ترامب ومايك
دونالد ترامب ومايك بنس
أحمد محرم
أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية أن نائب الرئيس مايك بنس سيواصل أنشطة الحملة نيابة عن ترامب، بعد إصابة الأخير وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.


ونشرت شبكة "CNN" الأمريكية تقريرا مقلقا عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يكشف خطورة حالته ومعاناته من صعوبة فى التنفس.

ونقلت "CNN" على لسان مستشار ترامب قوله إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق من صحة ترامب، و"الوضع خطير".

وأوضح مستشار ترامب أن الرئيس الأمريكي يعاني من حالة تعب ونهك قصوى مستمرة، بالإضافة إلى بعض المشاكل التنفسية.

ونقلت "CNN" عن مصدر أمريكي آخر على الوضع تأكيده أن المسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق البالغ إزاء صحة ترامب.

وقال مسؤول بارز في إدارة ترامب للشبكة الأمريكية إن ترامب "على ما يرام الآن لكننا نخشى من أن الأمور قد تتغير على وجه السرعة".

وذكر مصدر ثالث لـ"CNN" أن حالة ترامب أخطر من قرينته ميلانيا التي أصيبت بالوباء أيضا، لكنه لم يسلم حتى الآن السلطة إلى نائبه مايك بنس.
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