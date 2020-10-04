بعد إصابة بسمة وهبة بالمرض اللعين.. أعراض وأسباب ومضاعفات السرطان

الأسباب

المضاعفات

يمكن أن يسبب السرطان وعلاجه عدة مضاعفات منها:





ألم.. يمكن أن يحدث الألم بسبب السرطان أو علاج السرطان ، ولكن ليس كل أنواع السرطان مؤلمة، يمكن للأدوية والأساليب الأخرى أن تعالج بفعالية الآلام المرتبطة بالسرطان.





إعياء.. الإرهاق الذي يعاني منه المصابون بالسرطان له أسباب عديدة ، ولكن غالبًا ما يمكن إدارته، التعب المرتبط بالعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي شائع ، لكنه عادة ما يكون مؤقتًا.





صعوبة في التنفس.. قد يتسبب السرطان أو علاج السرطان في الشعور بضيق في التنفس. العلاجات قد تجلب الراحة.





غثيان.. يمكن أن تسبب بعض أنواع السرطان وعلاجات السرطان الغثيان، يمكن لطبيبك في بعض الأحيان أن يتنبأ بما إذا كان من المحتمل أن يسبب علاجك الغثيان، قد تساعدك الأدوية والعلاجات الأخرى في منع الغثيان أو تقليله.





الإسهال أو الإمساك. يمكن أن يؤثر علاج السرطان والسرطان على أمعائك ويسبب الإسهال أو الإمساك.





فقدان الوزن.. قد يسبب السرطان وعلاجه فقدان الوزن. السرطان يسرق الطعام من الخلايا الطبيعية ويحرمها من العناصر الغذائية. لا يتأثر هذا غالبًا بعدد السعرات الحرارية أو نوع الطعام الذي يتم تناوله ؛ من الصعب علاجه. في معظم الحالات ، لا يساعد استخدام التغذية الاصطناعية من خلال أنابيب في المعدة أو الوريد في تغيير فقدان الوزن.





التغيرات الكيميائية في الجسم.. يمكن أن يخل السرطان بالتوازن الكيميائي الطبيعي في جسمك ويزيد من خطر إصابتك بمضاعفات خطيرة. قد تشمل علامات الاختلال الكيميائي وأعراضه العطش الشديد وكثرة التبول والإمساك والارتباك.





مشاكل الدماغ والجهاز العصبي.. يمكن أن يضغط السرطان على الأعصاب القريبة ويسبب ألمًا وفقدانًا لوظيفة جزء من الجسم. يمكن أن يسبب السرطان الذي يصيب الدماغ الصداع وعلامات وأعراض تشبه السكتة الدماغية ، مثل الضعف في جانب واحد من الجسم.





ردود فعل الجهاز المناعي غير العادية للسرطان.. في بعض الحالات ، قد يتفاعل جهاز المناعة في الجسم مع وجود السرطان من خلال مهاجمة الخلايا السليمة.. يمكن أن تؤدي هذه التفاعلات النادرة جدًا ، المسماة متلازمة الأباعد الورمية ، إلى مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض ، مثل صعوبة المشي والنوبات المرضية.





انتشار السرطان.. مع تقدم السرطان ، قد ينتشر (ينتقل) إلى أجزاء أخرى من الجسم. يعتمد مكان انتشار السرطان على نوع السرطان.



