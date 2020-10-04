بعد إصابة بسمة وهبة بالمرض اللعين.. أعراض وأسباب ومضاعفات السرطان

خضعت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، لتحليل جديد للكشف عن السرطان، بعد إجرائها التحاليل لمدة 4 أسابيع للتأكد من إصابتها بالسرطان، وقد أعلنت منذ فترة عن مرضها ونشرت عدة فيديوهات منذ سفرها إلى الخارج حول تطورات حالتها الصحية.
ويعد السرطان من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا غير طبيعية تنقسم بشكل لا يمكن السيطرة عليه ولديها القدرة على التسلل إلى أنسجة الجسم الطبيعية وتدميرها، غالبًا ما يكون للسرطان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.
السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في العالم، لكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن للعديد من أنواع السرطان ، بفضل التحسينات في فحوصات الكشف عن السرطان وعلاج السرطان.
وكشف موقع "mayoclinic" ابرز أسباب وأعراض الإصابة بالسرطان...
الأعراض
تختلف العلامات والأعراض الناتجة عن السرطان اعتمادًا على الجزء المصاب من الجسم.
وتتضمن بعض العلامات والأعراض العامة المرتبطة بالسرطان ، ولكنها ليست خاصة به ، ما يلي:
* إعياء
* كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد
* تغيرات الوزن ، بما في ذلك الخسارة أو الزيادة غير المقصودة
* تغيرات في الجلد ، مثل اصفرار الجلد أو سواده أو احمراره ، أو تقرحات لا تلتئم ، أو تغيرات في الشامات الموجودة
* تغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة
* السعال المستمر أو صعوبة التنفس
* صعوبة في البلع
* بحة في الصوت
* عسر الهضم المستمر أو عدم الراحة بعد الأكل
*آلام عضلية أو مفصلية مستمرة وغير مبررة
* حمى مستمرة وغير مبررة أو تعرق ليلي
* نزيف أو كدمات غير مبررة
الأسباب
يحدث السرطان بسبب تغيرات (طفرات) في الحمض النووي داخل الخلايا، يتم تجميع الحمض النووي الموجود داخل الخلية في عدد كبير من الجينات الفردية ، يحتوي كل منها على مجموعة من التعليمات التي تخبر الخلية بالوظائف التي يجب أن تؤديها ، وكذلك كيفية النمو والانقسام. يمكن أن تؤدي الأخطاء الواردة في التعليمات إلى توقف الخلية عن وظيفتها الطبيعية وقد تسمح للخلية بأن تصبح سرطانية.
المضاعفات
يمكن أن يسبب السرطان وعلاجه عدة مضاعفات منها:
ألم.. يمكن أن يحدث الألم بسبب السرطان أو علاج السرطان ، ولكن ليس كل أنواع السرطان مؤلمة، يمكن للأدوية والأساليب الأخرى أن تعالج بفعالية الآلام المرتبطة بالسرطان.
إعياء.. الإرهاق الذي يعاني منه المصابون بالسرطان له أسباب عديدة ، ولكن غالبًا ما يمكن إدارته، التعب المرتبط بالعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي شائع ، لكنه عادة ما يكون مؤقتًا.
صعوبة في التنفس.. قد يتسبب السرطان أو علاج السرطان في الشعور بضيق في التنفس. العلاجات قد تجلب الراحة.
غثيان.. يمكن أن تسبب بعض أنواع السرطان وعلاجات السرطان الغثيان، يمكن لطبيبك في بعض الأحيان أن يتنبأ بما إذا كان من المحتمل أن يسبب علاجك الغثيان، قد تساعدك الأدوية والعلاجات الأخرى في منع الغثيان أو تقليله.
الإسهال أو الإمساك. يمكن أن يؤثر علاج السرطان والسرطان على أمعائك ويسبب الإسهال أو الإمساك.
فقدان الوزن.. قد يسبب السرطان وعلاجه فقدان الوزن. السرطان يسرق الطعام من الخلايا الطبيعية ويحرمها من العناصر الغذائية. لا يتأثر هذا غالبًا بعدد السعرات الحرارية أو نوع الطعام الذي يتم تناوله ؛ من الصعب علاجه. في معظم الحالات ، لا يساعد استخدام التغذية الاصطناعية من خلال أنابيب في المعدة أو الوريد في تغيير فقدان الوزن.
التغيرات الكيميائية في الجسم.. يمكن أن يخل السرطان بالتوازن الكيميائي الطبيعي في جسمك ويزيد من خطر إصابتك بمضاعفات خطيرة. قد تشمل علامات الاختلال الكيميائي وأعراضه العطش الشديد وكثرة التبول والإمساك والارتباك.
مشاكل الدماغ والجهاز العصبي.. يمكن أن يضغط السرطان على الأعصاب القريبة ويسبب ألمًا وفقدانًا لوظيفة جزء من الجسم. يمكن أن يسبب السرطان الذي يصيب الدماغ الصداع وعلامات وأعراض تشبه السكتة الدماغية ، مثل الضعف في جانب واحد من الجسم.
ردود فعل الجهاز المناعي غير العادية للسرطان.. في بعض الحالات ، قد يتفاعل جهاز المناعة في الجسم مع وجود السرطان من خلال مهاجمة الخلايا السليمة.. يمكن أن تؤدي هذه التفاعلات النادرة جدًا ، المسماة متلازمة الأباعد الورمية ، إلى مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض ، مثل صعوبة المشي والنوبات المرضية.
انتشار السرطان.. مع تقدم السرطان ، قد ينتشر (ينتقل) إلى أجزاء أخرى من الجسم. يعتمد مكان انتشار السرطان على نوع السرطان.
عودة السرطان.. الناجون من مرض السرطان معرضون لخطر تكرار السرطان. من المرجح أن تتكرر بعض أنواع السرطان أكثر من غيرها. اسأل طبيبك عما يمكنك فعله لتقليل خطر تكرار الإصابة بالسرطان. قد يضع طبيبك خطة رعاية متابعة بعد العلاج. قد تتضمن هذه الخطة فحوصات وفحوصات دورية في الأشهر والسنوات التي تلي العلاج للبحث عن تكرار الإصابة بالسرطان.