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أخبار البلد

أهم الأخبار .. شفاء الفنان جمال يوسف من السرطان.. وإغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائري

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 07:46 ص
شفاء الفنان جمال
شفاء الفنان جمال يوسف من السرطان
محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، ننشر أبرزها على النحو التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج  131 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97274 حالة حتى اليوم.

وزير التعليم العالي: تجارب عقار كورونا المصري فاقت التوقعات
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن منظمة الصحة العالمية عندما أعلنت المراحل التي تعمل بها الدول في تصنيع فاكسين لفيروس كورونا، أكدت ان مصر لديها 4 محاولات لإنتاج الفاكسين وانها وصلت الى التجارب الحيوانية.

وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن التقييم في سنوات النقل سيكون مزيجا من أساليب متعددة، مضيفا أنه يتمنى التركيز على التعلم وعدم الانشغال بالتقييم والدرجات.

إغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائري
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائرى بالاتجاه القادم من الفيوم لمدة 3 أشهر، لإنشاء كوبرى علوى ونفق للسيارات، الأمر الذى يستلزم تنفيذ غلق كلى لطريق الواحات عند تقاطعه مع الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام باتجاه مدينة 6 أكتوبر وحدائق الأهرام لمدة 3 أشهر، والتى تنتهى يوم السبت الموافق 2 /1 /2021.

أمير عزمي مجاهد يعلن تعافيه من فيروس كورونا
كشف أمير عزمى مجاهد، مدرب الزمالك السابق والمدرب العام لنادى مصر الحالي ، عن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

بنبرة صوت لا تخلو من البكاء، أكد الفنان جمال يوسف شفاءه من مرض السرطان الذى عانى منه خلال الفترة الماضية، مشيدا بكل من وقف بجانبه وخاصة الأطباء والممرضات.




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