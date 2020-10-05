قبل وبعد كورونا.. ديانا كرازون: اتجوزت فى سنة الناس شيفاها شؤم.. فيديو

سعيدة أنى تزوجت في عام 2020 لأن الناس شيفاها سنة شؤم عليهم لكن كانت سنه سعيده عليا".





وتابعت كرازون خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر الفضائية "الأولى" الفرح اقتصر بحفلة بسيطة جمعت أهلي والعريس جه خدنى من البيت".

وأوضحت ديانا كرازون أنها تعرضت للتنمر شديد عقب عرض صور حفل زفافها، وتابعت:" السوشيال ميديا بقيت صعبة وانا بقيت بعيدة عنها شوية والبلوك أفضل وسيلة لطرد المتنمرين.. الناس لا يعجبها العجب".





الخميس ٣٠/٧/٢٠٢٠ الساعه ٥ مساءا ".

أغنية "الدنيا بتضحك" كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع موسيقي خالد مصطفى، وإخراج صهيب الشايب.

طرحت المطربة ديانا كرازون كليبها الجديد " الدنيا بتضحك "

قالت الفنانة ديانا كرازون، إن فرحها انقسم لجزئين، جزء قبل كورونا وجزء ما بعد انتشار فيروس كورونا،معقبه:"