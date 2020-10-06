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محافظات

وادى الحيتان بالفيوم..أفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية ..شاهد

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 08:28 ص
وادى الحيتان
وادى الحيتان
نبيل أبو السعود

تعتبر محمية وادى الريان من المزارات الهامة والسياحية فى محافظة الفيوم، والتى تحظى بإقبال كبير من قبل السياح والزائرين لمحافظة الفيوم .


 يقع وادي الحيتان داخل محمية وادي الريان والتي تغطي مساحة 1759 كيلومترا بمحافظة الفيوم على بعد 150 كيلومترا من القاهرة بمصر. عثر في وادي الحيتان على 10 هياكل كاملة لحيتان كانت تعيش في تلك المنطقة قبل نحو 40 مليون سنة، حيث كانت جزءا من محيط كبير يشمل شمال إفريقيا.

 وفي العام 2005م تم تصنيف منطقة وادي الحيتان كمنطقة تراث عالمي واختارتها اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.


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يقول سيد الشورة مدير عام منطقة آثار الفيوم  بأن وادى الحيتان يشتهر  بوجود حفريات حيتان كاملة كانت تعج بها المنطقة قبل 40 مليون سنة عندما كان الوادي يقع تحت محيط ضخم (بحر تيث) بالإضافة إلى حفريات بحرية عديدة يمكن رؤيتها في المتحف المفتوح الذي يتيح للزائرين إمكانية رؤية الحيتان وعدم المساس بها لحمايتها.

 

ويضيف الشورة  تم اكتشاف حفريات وادى الحيتان في عام 1903 بواسطة العالم بيد تل من خلال المسح جيولوجى في مصر. وقد عثر على حفريات الحوت المعروف باسم الباسيلوسورس إيزيس والتي يصل طولها إلى 18 مترًا وحوت الدوريودون اثروكس، وهو أقل حجما. وقد صنفت كأنواع جديدة للحيتان في متحف التاريخ الطبيعي بلندن عام 1902م.


ويضيف أحمد عبد العال مدير عام منطقة أثار الفيوم السابق : بأنه في عام 1989م اكتشف فريق العمل المكون من علماء حفريات مصريين وأمريكييين أول عينات مائية لهيكل الحوت الباسيلوسورس والدوريودون أثروكس بأرجلها وأقدامها الصغيرة. وفي عام 1996 تم اكتشاف أحفورة حوت آخر قديم يبلغ طوله 5 أمتار هو حوت اتشيرنوس سيمونس. وفي عام 2006م تم اكتشاف أول حفرية من الثدييات البحرية وهي من أجداد الفيل وتعرف باسم بيراثيرم. وفي عام 2007 تم تسمية الحوت الذي يبلغ طوله 10 أمتار باسم "ماسوا سيتسي ماركجريف".


بالاضافة الى قيام  فريق البعثة برسم خرائط لمواقع أكثر من 400 حوت وعجل البحر في الوادي.


وأضاف عبد العال  أن وادي الحيتان هو موقع استثنائي لدراسة الحياة القديمة نظرا لوجود عدد كبير من الحفريات عالية الجودة تصل إلى أكثر من 400 حفرية للهياكل العظمية للحيتان. كما تم العثور على حفريات لعروس البحر وأسماك القرش وأحياء بحرية أخرى.


 والتي تصور نشاط هذه الكائنات التي عاشت منذ أكثر من 40 مليون سنة وأسلوب حياتها وتطورها عبر الزمن من حيوانات بحرية إلى حيوانات أرضية . وتعد المنطقة هي الأكثر عددًا وتركيزًا وجودة الحفريات مقارنة بمواقع أخرى حول العالم ، وكذلك وجودها في منطق محمية ذات جذب وتمثل أهمية كبيرة التراث العالمي.

في نفس الوقت يعتبر وادى الحيتان بيئة طبيعية للحيوانات المهددة بالانقراض مثل الغزال الأبيض والغزال المصري وثعلب الفنك وثعلب الرمل والذئب والطيور المهاجرة النادرة، مثل صقر شاهين وصقر الغزال والصقر الحر والعقاب النسارى وأنواع أخرى من الطيور المهاجرة، مثل أنوا ع البط والسمان والتفلق وأنواع البلشون والعنز وغيرها ، ومن النباتات البرية مثل: الأتل و الرطريط الأبيض والعاقول و السمار و الغاب والبوص و الغردق و الحلفا وغيرها.

وادى الحيتان بالفيوم..أفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية ..شاهد
وادى الحيتان بالفيوم..أفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية ..شاهد
وادى الحيتان بالفيوم..أفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية ..شاهد
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