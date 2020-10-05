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أخبار العالم

أول تعليق لرئيس أذربيجان على موقف روسيا من كاراباخ

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 04:48 م
على صالح
يعتقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أن العلاقات بين باكو وموسكو على مستوى عال، وموقف روسيا من الوضع الحالي في كاراباخ "مسؤول".

وقال علييف في مقابلة مع قناة تي ار تي هابر التركية الاثنين، إن "اليوم، التعاون مع روسيا على العديد من المنصات على مستوى عالٍ للغاية. نتعامل مع بعضنا البعض كشريك استراتيجي، وهو ما ينعكس في الوثائق الموقعة".


وأضاف "في هذه الحالة، تظهر روسيا نفسها كدولة كبيرة ومسؤولة، إن رسائلها إيجابية وتصريحاتها مقيدة".

وبحسب علييف، تسعى أرمينيا لتحقيق هدف إشراك روسيا في هذا الصراع.

واستطرد علييف قائلا "أرمينيا تضرب أذربيجان من أراضي أرمينيا نفسها لإثارة هجومنا على أراضي أرمينيا ردا على ذلك، حتى تلجأ أرمينيا بدورها إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي طلبا للمساعدة ، ولا سيما روسيا".
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