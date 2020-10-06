شاهد.. سباق مثير بين لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي وأفينتادور SVJ

نشرت صفحة carwow الشهيرة للسيارات على موقع اليوتيوب الخاص بالفيديوهات مقطع فيديو مثيرا جديدا لسباق تسارع بين لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي وأفينتادور SVJ .





ظهر خلال مقطع الفيديو سباقان للسيارتين لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي وأفينتادور SVJ الأول من نقطة ثبات والآخر من نقطة متحركة لمعرفة نقاط القوة والضعف لكلا السيارتين .





وتحصل سيارة أفينتادور SVJ على قوتها من محرك L539 V12 معاد تصميمه بتنفس طبيعي يُنتج قوة قصوى تبلغ 759 حصانا و720 نيوتن.متر من عزم الدوران .





ويبلغ وزن السيارة أفينتادور SVJ 1,525 كيلوجرام، وتبلغ نسبة القوة إلى الوزن فيها 0.5 حصان/كجم، والجدير بالذكر أن SVJ المُستخدمة هنا هي إصدار 63 الخاص الاحتفالي بالعام الذي نشأت فيه لامبورجيني، ويتوفر منها 63 نسخة فقط حول العالم.





أما بالنسبة لسيارة هوراكان بيرفورمانتي، فتستمد قوتها من محرك V10 سعة 5.2 لتر بتنفس طبيعي أيضًا، لتحصل على قوة قصوى تبلغ 631 حصانا و601 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهي قوة وعزم أقل بكثير من أفينتادور .





إلا أن هوراكان أخف قليلًا بحوالي 20 كجم، كما أنها استطاعت التفوق على أفينتادور SV العام الماضي.