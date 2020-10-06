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رياضة

محمود علاء: لا أفكر في تسجيل الأهداف.. والزمالك يتعرض لحرب شرسة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:28 ص
محمود علاء
محمود علاء
محمد رشاد
أكد محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن ناديه يتعرض لحربًا على جميع الأصعدة على حد وصفه، مشيرا إلى أن هناك البعض هدفه عدم نجاح الفريق.

وقال علاء في تصريحات عقب مباراة سموحة بالكأس:" إحنا في الزمالك بنواجه حرب، وفي ناس كتير هدفها عدم رؤية الزمالك ناجح، لكننا لا نركز في تلك الأمور كلاعبين".

وأضاف:" مرتضى منصور بيعرف يجيب حق النادي، وبيجعل اللاعبين بعيد عن المشاكل؛ حتى يكون كل تركيزهم في المباريات فقط".

وأوضح، أنه لا يهتم بالأمور التهديفية كما يعتقد البعض، لكنه يسعى دائما لتقديم مستوى يرضي الجماهير ويكون دائما عنصرا مؤثرا لخدمة الزمالك والمساهمة في تحقيق الفوز.

وتأهل فريق الزمالك إلى دور الثمانية في بطولة كأس مصر بعد الفوز على سموحة (2-1) في دور الستة عشر.

سموحة تقدم ثم تعادل الزمالك ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي، قبل أن يسجل الزمالك هدف الفوز في الدقيقة 114 عن طريق زيزو.

ويواجه الزمالك فريق نادي مصر في دور الثمانية أملًا في الوصول إلى نصف النهائي ومواصلة المشوار من أجل حصد اللقب.
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