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توك شو

عمر كمال: أنا ماشي جوه الحيطة.. ومش بشتغل في مصر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
عادل نصار
قال الفنان عمر كمال، إنه ملتزم بقرار نقابة الموسيقيين ولا يشارك في أي حفلات بمصر مطلقًا، وتابع:" أنا ماشى كويس جوه الحيط وملتزم بالتعليمات.. وانا بنفذ القرار جوا مصر ومش شغال".

وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن يمد يده بمبادرة إلى نقابة الموسيقيين وعلى استعداد تام لتنفيذ أي قرار يصدر من النقيب هانى شاكر.

وتابع عمر كمال :"كلاكيت تانى مرة..أنا بعمل مبادرة وبمد إيدى، واللى أنت حضرتك والأستاذ هانى شاكر تتفقوا عليه .. أنا تحت أمر حضرتك، هنفذه بالحرف".

وشهد حفل عمر كمال وحسن شاكوش، مع المطرب اللبناني وديع الشيخ، في مدينة صور اللبنانية، أحداث شغب بين الجمهور الحاضر.

وانتشرت مقاطع فيديو من الحفل، أظهرت دخول مجموعة من الحاضرين في مشاجرة كبيرة وصلت إلى الاشتباك بالأيدي وتكسير الزجاجات، وسط اتهامات من متعهد الحفل لأحد منافسيه بإرسال بلطجية لتخريب الحفل.

يشار إلى أن الحفل حضره حوالي 1500 شخص وبلغ سعر التذكرة 500 ألف ليرة لبناني (حوالي 5200 جنيه مصري).

وقال الفنان عمر كمال، إن النجاح الساحق الذى حققه وشريكه حسن شاكوش، في لبنان، هو السبب وراء حدوث مشاجرة بالأيدى في أحد الحفلات لهما.

وتابع: "فيه نجاح ساحق في لبنان، وما حدث بفعل فاعل".

وأضاف:  "كمال"، أنه شارك في 4 حفلات بلبنان حققت نجاحًا كبيرًا، وأكمل: "عملنا 4 حفلات مكسرين الدنيا في لبنان".

وعلق مقدم البرنامج قائلًا: "والله أنت هتخلينى ألطم يا عمر.. أنا حاسس أنى بكلم عبد الحليم حافظ"، الأمر الذى دفع الفنان عمر كمال للضحك".
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