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طريقة عمل الليمونادة بالعسل والنعناع

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
وصفة الليمونادة بالعسل
وصفة الليمونادة بالعسل والنعناع
أسماء عبد الحفيظ

يفضل بعض الأشخاص تناول العصائر بالمنزل، لذلك أفضل مشروب يمكن تناوله؛ هو الليمون بالنعناع، كما أنه ذات قيمة غذائية عالية، وبسعر متوفر لدي الجميع. 

وكشف موقع "هيلث" عن الطريقة الصحيحة لـ وصفة الليمونادة بالعسل والنعناع بمذاق لا يقاوم.

وصفة الليمونادة بالعسل والنعناع

يقبل الكثير من الأشخاص على طلب عصير الليمون بالنعناع فى المطاعم والكلية، لذلك تقدم لكم الـ وصفة بطريقة سهلة؛ لعملها فى المنزل دون الخروج منه فى ظل جائحة كورونا.

المقادير لعمل ليمون بالنعناع

ثلاثة أكواب ليمون مقشر ، مقطع إلى مكعبات
لتر ونصف من الماء البارد
ثلاث ملاعق كبيرة نعناع أخضر
نصف كوب عسل أبيض

طريقة تحضير وصفة عصير الليمون

نضع 3 أكواب من الليمون المفروم في الخلاط مع 2 ملعقة كبيرة نعناع أخضر ، وربع كوب عسل أبيض ، ثم نضيف نصف لتر من الماء البارد إلى الليمون في الخلاط

اخلطي الليمون مع الماء البارد والنعناع الأخضر جيدًا لمدة 3 دقائق ، ثم خذي مزيج الليمون مع النعناع الأخضر ، وصفي المزيج في وعاء زجاجي كبير وعميق

نضع كمية المصفى من الليمون مرة أخرى في الخلاط ، ثم نضع الكمية المتبقية من الماء البارد وربع كوب عسل أبيض وملعقة نعناع أخضر على الليمون ثم نخلط المكونات مرة أخرى جيدًا

ضعي العصير في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل ، ثم قدميه مع الثلج.

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