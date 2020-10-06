بقرار أميري.. مبايعة ولي العهد الكويتي أمام مجلس الأمة الخميس

من المنتظر خلال الساعات الـ24 المقبلة أن يشهد مجلس الأمة الكويتي حراكًا واسعًا قبل انتهاء دور انعقاده، لحين حدوث انتخابات جديدة، وفق ماذكرت صحيفة القبس الكويتية.





وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن يوم الخميس سيشهد فض دور الانعقاد الحالي.





وذكر إنه في حال أرسل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قرارًا أميريًا غدًا الأربعاء بتزكية ولي العهد، سيتم عقد جلستين يوم الخميس.





وتابع بإنه إذا تم ذلك، فسيتم تخصيص الجلسة الأولى لأداء اليمين الدستورية لولي العهد، وبعدها الجلسة الختامية ثم فض دور الانعقاد.





أعلن الغانم خلال تصريحات صحفية في مجلس الأمة، أن المجلس سيعقد جلستين خاصتين غدًا الأربعاء، حيث سيتم تخصيص الجلسة الأولى التي ستعقد في التاسعة صباحًا لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، فيما سيتم تخصيص الجلسة الثانية في الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة بعض القوانين.





وأضاف: «استلمت مرسوم رقم 138 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر اعتبارا من نهاية يوم الخميس الموافق 8 اكتوبر 2020».





وتابع: «المرسوم «130» الصادر بفض دور الانعقاد الأسبوع الماضي سُحب بالمرسوم «137» الموقع من الأمير بتاريخ 30 سبتمبر بعد قسمه مباشرة وقبل 1 أكتوبر».





واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بقصر بيان العامر حيث وضع رئيس مجلس الوزراء استقالته واستقالة الحكومة بتصرف الأمير حرصًا على تولية المسؤولية الوزارية من يحوز ثقة أمير البلاد.





وقد أثنى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على جهود رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أداء المهام الوزارية المنوطة بهم مؤكدًا ثقته الغالية بالحكومة الحالية للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية القادمة لاستمرار المسيرة الديمقراطية وممارسة الحريات والحقوق الدستورية التي قررها الدستور لجميع المواطنين مع وجوب التزام الجميع بما يفرضه الدستور والقوانين من واجبات ومسؤوليات في سبيل تحقيق رفعة الكويت وتقدمها.



