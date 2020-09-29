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أخبار العالم

وصية أمير الكويت الراحل لشعبه

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:05 م
أمير الكويت الراحل
أمير الكويت الراحل
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قسم الخارجي
تداول الكثيرون وفق ما ذكرت منصات صحف ومواقع السوشيال ميديا، مقطعا لما أسموه بـ"وصية أمير الكويت"، بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد التي أعلنها الديوان الأميري مساء اليوم، الثلاثاء.

وتضمن مقطع الفيديو، وصية صوتية لأمير الكويت الراحل، يوجه فيه النصح لشعبه ومحبيه.
 
وقال الأمير الراحل في كلمته القديمة والتي أعيد تداولها تزامنا مع إعلان وفاته "تبصروا فيما يحدث غير بعيد عنا ونحمد الله بما أسبغ علينا من نعم الأمن والأمان والاستقرار والسلام والطمأنينة والهدوء والرخاء والعيش الكريم".

وأضاف "ندعوه جل جلاله أن يحفظ الكويت بعهدها دار أمن وأمان وأن يحميها وأهلها من كل مكروه وسوء".

وتوفي اليوم، الثلاثاء، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.

وتولى الشيخ صباح الأحمد، قيادة المسيرة الكويتية ومقاليد الحكم في 29 يونيو 2006. 

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