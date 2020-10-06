محمد صلاح يحصد أولى جوائز الموسم الجديد.. فيديو





وذكر نادي ليفريول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن هدف محمد صلاح الثاني في ليدز يونايتد في الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي، والذي جاء من قذيفة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية الضيقة لحارس مرمى ليدز يونايتد، فاز بجائزة هدف الشهر.





وتألق محمد صلاح في هذه المباراة، حيث قاد ليفربول بالفوز على ليدز بنتيجة 4 - 3، بتسجيله "هاتريك".





يذكر أن ليفربول تعرض لهزيمة قاسية أمام أستون فيلا، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.





محمد صلاح كان أفضل لاعبي لفيربول أمام أستون فيلا رغم الفضيحة، حيث سجل هدفي الريدز، وحصل على تقييم 7 درجات، وهو أعلى تقييم في الفريق.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 5 أهداف في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ليتواجد في المركز الثاني بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، خلف سون نجم توتنهام وكالفيرت لاعب إيفرتون المتصدران بـ6 أهداف لكلا منها.

وتجمد رصيد فريق ليفربول عن النقطة الـ 9، في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

الملك المصري 🤩👑



هدف @MoSalah أمام @LUFC يفوز بجائزة هدف الشهر عن شهر سبتمبر 🔴pic.twitter.com/M24kKnowgc — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) October 6, 2020

حصد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أولى جوائز الموسم الجديد من ناديه.