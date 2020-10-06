أخيرا.. مشروب سحري للقضاء على مشكلة النحافة

تعتبر مشكلة النحافة من أكثر المشكلات التي يمكن ان تواجه الفتيات والشباب، وتحدث نتيجة عمل الغدة الدرقية في حرق الطعام بشكل اكبر من المعتاد، بالرغم من تناولهم أطعمة تسبب في زيادة الوزن، إلا ان الأمر في النهاية ينتهي بالفشل ويبقوا محتفظين بمشكلة النحافة.
وقالت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إلا ان مشكلة النحافة مشكلة منة لدى المصابين بها، لما تعرضهم من احراج بسبب ضعف أوزانهم.
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وتابعت ابو الحجاج قي تصريح خاص على موقع صدي البلد" الإخباري، انه يمكن لبعض المشروبات ان تقضي على مشكلة النحافة ومن اهمها مشروب السحلب فهو المشروبات اللذيذة والتي يقترن تناولها بفصل الشتاء، وذلك لأنها تمد الجسم بالدفء والحرارة، وهو ايضا يحتوي على العديد منالفوائد العظيمة لجسم الإنسان.
وتابعت ابو الحجاج قي تصريح خاص على موقع صدي البلد" الإخباري، انه يمكن لبعض المشروبات ان تقضي على مشكلة النحافة ومن اهمها مشروب السحلب فهو المشروبات اللذيذة والتي يقترن تناولها بفصل الشتاء، وذلك لأنها تمد الجسم بالدفء والحرارة، وهو ايضا يحتوي على العديد منالفوائد العظيمة لجسم الإنسان.
واضافت ابو الحجاج ، ان يمكن السحلب ان يقضي ويعالج مشكلة النحافة، إن تم تناوله باستمرار، وذلك لما يحتويه من كمية لا بأس بها من البروتينات والمعادن بالإضافةِ للنشا، مما يمنح الجسم كمية كبيرة من الطاقة، كما يحتوي على مادة السكروز العالية، والتي تسد حاجة الجسم من السكر.
واشارت ابو الحجاج، إلى إن مشروب السحلب له دور كبير في عملية التسمين وزيادة الوزن في مدة زمنية قياسية، وهذا مفيد جدًا لمن يُعاني من النحافة الزائدة ويرغب في التخلص من ذلك.
واكدت ابو الحجاج، أن مشروب السحلب يعمل على تسمين الجسم دون الحاجة إلى داعم آخر، فتناول مشروب السحلب ثلاثة مرات على الأقل في الأُسبوع الواحد كفيلة ان تقضي على مشكلة النحافة تماما.
واكدت ابو الحجاج، أن مشروب السحلب يعمل على تسمين الجسم دون الحاجة إلى داعم آخر، فتناول مشروب السحلب ثلاثة مرات على الأقل في الأُسبوع الواحد كفيلة ان تقضي على مشكلة النحافة تماما.
وأوضحت ولاء أبو الحجاج، أنه يمكن إعداد السحلب لمن يعانون من النحافة عن طريق إضافة ربع ملعقة من مسحوق السحلب إلى كوب من الحليب البارد، ثم يوضع على النار ويحرك جيدًا حتى الحصول على القوام المطلوب، ويمكن إضافة السكر له حسب الرغبة، ويُزين بالمكسرات.