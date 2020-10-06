AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أخيرا.. مشروب سحري للقضاء على مشكلة النحافة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:02 م
مشروب سحري للقضاء
مشروب سحري للقضاء على مشكلة النحافة
آية التيجي
تعتبر مشكلة النحافة من أكثر المشكلات التي يمكن ان تواجه الفتيات والشباب، وتحدث نتيجة عمل الغدة الدرقية في حرق الطعام بشكل اكبر من المعتاد، بالرغم من تناولهم أطعمة تسبب في زيادة الوزن، إلا ان الأمر في النهاية ينتهي بالفشل ويبقوا محتفظين بمشكلة النحافة.

وقالت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إلا ان مشكلة النحافة مشكلة منة لدى المصابين بها، لما تعرضهم من احراج بسبب ضعف أوزانهم.

إقرأ ايضا | تناول هذه الأطعمة فى الليل يوميا للتخلص من النحافة

وتابعت ابو الحجاج قي تصريح خاص على موقع صدي البلد" الإخباري، انه يمكن لبعض المشروبات ان تقضي على مشكلة النحافة ومن اهمها مشروب السحلب فهو المشروبات اللذيذة والتي يقترن تناولها بفصل الشتاء، وذلك لأنها تمد الجسم بالدفء والحرارة، وهو ايضا يحتوي على العديد منالفوائد العظيمة لجسم الإنسان.

واضافت ابو الحجاج ، ان يمكن السحلب ان يقضي ويعالج مشكلة النحافة، إن تم تناوله باستمرار، وذلك لما يحتويه من كمية لا بأس بها من البروتينات والمعادن بالإضافةِ للنشا، مما يمنح الجسم كمية كبيرة من الطاقة، كما يحتوي على مادة السكروز العالية، والتي تسد حاجة الجسم من السكر.

واشارت ابو الحجاج، إلى إن مشروب السحلب له دور كبير في عملية التسمين وزيادة الوزن في مدة زمنية قياسية، وهذا مفيد جدًا لمن يُعاني من النحافة الزائدة ويرغب في التخلص من ذلك.

واكدت ابو الحجاج، أن مشروب السحلب يعمل على تسمين الجسم دون الحاجة إلى داعم آخر، فتناول مشروب السحلب ثلاثة مرات على الأقل في الأُسبوع الواحد كفيلة ان تقضي على مشكلة النحافة تماما.

وأوضحت ولاء أبو الحجاج، أنه يمكن إعداد السحلب لمن يعانون من النحافة عن طريق إضافة ربع ملعقة من مسحوق السحلب إلى كوب من الحليب البارد، ثم يوضع على النار ويحرك جيدًا حتى الحصول على القوام المطلوب، ويمكن إضافة السكر له حسب الرغبة، ويُزين بالمكسرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير السحلب.. السوري والليبي والتونسي

لطعم مميز.. طريقة تحضير السحلب البارد

معاناة أصحاب النحافة| 6 كوارث تنتظر من يتأخر فى علاجها.. و9 نصائح تخلصك منها بكل سهولة

المشروب السحري للتخلص من النحافة

ترشيحاتنا

"السياحة" تكشف عن رقم يدعو للتفاؤل الفترة المقبلة

رسالة قاسية من صندوق النقد الدولي: العالم مهدد بإفلاسات ضخمة

بعد عودته للبيت الأبيض.. طبيب ترامب يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي

الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

حكم من يؤخر صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس.. الأزهر يرد.. فيديو

أحمد زاهر يتصدر يوتيوب بسبب صاحبة السعادة

AdvertisementS

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة «عويس الراوي»

بعد 39 عاما على حادث المنصة.. الأسباب الحقيقة وراء اغتيال الرئيس السادات على يد عبود الزمر ورفاقه

مصر للطيران تسير غدا 35 رحلة دولية تقل على متنهم 4 آلاف راكب

خاص| وزير الرياضة يصدم رئيس الزمالك: القانون يُطبق على الجميع

تفاصيل حفل عقد قران هنادى مهنا وأحمد خالد صالح

أول ظهور لـ هنادي مهنا من حفل عقد قرانها على أحمد خالد صالح.. شاهد

زفاف إلى الجنة.. القصة الكاملة لوفاة عروسين بعد 24 ساعة من الفرح.. شقيقة العريس: وجدناهما جثة هامدة في الحمام

عقد قران أحمد خالد صالح وهنادى مهنا.. شاهد

صلاح محسن مهدد بالإيقاف بسبب نسر الأهلي

أخبار الرياضة| وزير الشباب يصدم مرتضى منصور.. حقيقة إعادة مباراة الزمالك وسموحة.. شوبير يحسم جدل فسخ عقد صالح جمعة

غدا آخر موعد للتنازل عن الترشح في انتخابات مجلس النواب

رسميا.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة الزمالك وسموحة.. وإيقاف وتغريم ساسي وعاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن سكودا فابيا فى ثوبها الجديد موديل 2021.. صور

بعد تحذير الصحة العالمية من إصابتهم بكورونا.. نصائح مهمة لأصحاب الوزن الزائد

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف تطور إطلالات ريم البارودي