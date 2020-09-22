لو بتعاني من النحافة.. 4 حيل خارقة لزيادة وزنك بدون دهون ضارة



1. التمر الجاف



تعد أسرع طريقة ل

تعد أسرع طريقة ل زيادة الوزن للنساء بالتمر الجاف فهو مليء بالفيتامينات بما في ذلك فيتامين أ ، ج ، هـ ، ك ، ب 2 ، ب 6 ، النياسين والثيامين ، والتي تعتبر حيوية لصحتنا وعافيتنا

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2. زيادة الوزن بالزبدة







خذ ملعقة كبيرة من الزبدة المصفاة واخلطها جيدًا مع ملعقة كبيرة من السكر. تناول هذا الخليط كل يوم على الأقل نصف ساعة قبل الغداء





3. بالمانجو والحليب



تناولي ثمرة مانجو ناضجة ثلاث مرات في اليوم وقم بإقرانها بكوب من الحليب الدافئ بعد تناول المانجو. تحتوي المانجو على كميات كافية من الكربوهيدرات والسكر والبروتينات

تناولي ثمرة مانجو ناضجة ثلاث مرات في اليوم وقم بإقرانها بكوب من الحليب الدافئ بعد تناول المانجو. تحتوي المانجو على كميات كافية من الكربوهيدرات والسكر والبروتينات

4.أسرع وصفة لزيادة الوزن بالفول السوداني