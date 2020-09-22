لو بتعاني من النحافة.. 4 حيل خارقة لزيادة وزنك بدون دهون ضارة

هل تريدين زيادة وزنك وإبقاء الدهون الضارة بعيدًا عن نظامك إليك أسرع وصفة لزيادة الوزن ، وبناء كتلة العضلات فى مدة قصيرة يقدمها موقع "برايت سايد".
1. التمر الجاف
تعد أسرع طريقة لزيادة الوزن للنساء بالتمر الجاف فهو مليء بالفيتامينات بما في ذلك فيتامين أ ، ج ، هـ ، ك ، ب 2 ، ب 6 ، النياسين والثيامين ، والتي تعتبر حيوية لصحتنا وعافيتنا
تناولي ثمرة مانجو ناضجة ثلاث مرات في اليوم وقم بإقرانها بكوب من الحليب الدافئ بعد تناول المانجو. تحتوي المانجو على كميات كافية من الكربوهيدرات والسكر والبروتينات
4.أسرع وصفة لزيادة الوزن بالفول السوداني
زبدة الفول السوداني تحتوي على سعرات حرارية عالية ، مما يجعلها علاجًا منزليًا مثاليًا لاكتساب الوزن. ضع زبدة الفول السوداني على الخبز ولاحظى النتائج
1. التمر الجاف
تعد أسرع طريقة لزيادة الوزن للنساء بالتمر الجاف فهو مليء بالفيتامينات بما في ذلك فيتامين أ ، ج ، هـ ، ك ، ب 2 ، ب 6 ، النياسين والثيامين ، والتي تعتبر حيوية لصحتنا وعافيتنا
2. زيادة الوزن بالزبدة
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خذ ملعقة كبيرة من الزبدة المصفاة واخلطها جيدًا مع ملعقة كبيرة من السكر. تناول هذا الخليط كل يوم على الأقل نصف ساعة قبل الغداء
3. بالمانجو والحليب
تناولي ثمرة مانجو ناضجة ثلاث مرات في اليوم وقم بإقرانها بكوب من الحليب الدافئ بعد تناول المانجو. تحتوي المانجو على كميات كافية من الكربوهيدرات والسكر والبروتينات
4.أسرع وصفة لزيادة الوزن بالفول السوداني
زبدة الفول السوداني تحتوي على سعرات حرارية عالية ، مما يجعلها علاجًا منزليًا مثاليًا لاكتساب الوزن. ضع زبدة الفول السوداني على الخبز ولاحظى النتائج