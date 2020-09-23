تعانين من النحافة .. إليكِ أسرع 3 حيل لزيادة الوزن

هل تعانى من النحافة وتريدين وصفة سريعة لزيادة الوزن وإبقاء الدهون الضارة بعيدًا عن نظامك، إليك أسرع وصفات لـ زيادة الوزن فى مدة قصيرة بسرعه فى 15 يوما اختارى منها ما يناسبك .
اقرأ أيضًا:
وصفة الزبيب والتمر
المكونات:
20 حبة من الزبيب
10 حبات من التمر
3 حبات من الموز
3 ملاعق من العسل
3 أكواب من الحليب
ملعقتين من الحليب بودرة
ملعقة من السكر
طريقة التحضير:
نخلط المكونات كلها بالخلاط حتى نحصل على خليط متجانس ثم نتناوله مرة في الصباح الباكر على الريق ومرة قبل الخلود إلى النوم للتخلص من النحافة الشديدة.
المكونات:
20 حبة من الزبيب
10 حبات من التمر
3 حبات من الموز
3 ملاعق من العسل
3 أكواب من الحليب
ملعقتين من الحليب بودرة
ملعقة من السكر
طريقة التحضير:
نخلط المكونات كلها بالخلاط حتى نحصل على خليط متجانس ثم نتناوله مرة في الصباح الباكر على الريق ومرة قبل الخلود إلى النوم للتخلص من النحافة الشديدة.
وصفة الحلبة والعسل
المكونات:
كوب من الماء
معلقة كبيرة من مسحوق الحلبة
2 معلقة كبيرة عسل
الطريقة :
يغلى كوب من الماء ثم يضاف اليه مسحوق الحلبة ويترك لمدة دقيقة حتى يغلي ثم يصفى ويحلي بالعسل ويتم تناول هذه الوجبة من 2 الى 3 مرات يوميا وستلاحظين النتيجة خلال اسبوع.
معلقة كبيرة من مسحوق الحلبة
2 معلقة كبيرة عسل
الطريقة :
يغلى كوب من الماء ثم يضاف اليه مسحوق الحلبة ويترك لمدة دقيقة حتى يغلي ثم يصفى ويحلي بالعسل ويتم تناول هذه الوجبة من 2 الى 3 مرات يوميا وستلاحظين النتيجة خلال اسبوع.
وصفة الموز والحليب
•• المقادير:
- موز : حبة
- حليب سائل: كوب ونصف
- جوز : ربع كوب
- حليب مجفف : ٣ ملاعق
- عسل : ملعقتان
- زبدة الفول السوداني : ٣ ملاعق
• طريقة التحضير :
تخلط المقادير في الخلاط الكهربائي ويشرب كوب في الصباح وآخر في المساء لمدة شهرين متواصلين.
- موز : حبة
- حليب سائل: كوب ونصف
- جوز : ربع كوب
- حليب مجفف : ٣ ملاعق
- عسل : ملعقتان
- زبدة الفول السوداني : ٣ ملاعق
• طريقة التحضير :
تخلط المقادير في الخلاط الكهربائي ويشرب كوب في الصباح وآخر في المساء لمدة شهرين متواصلين.
على الجانب الآخر بجانب الوصفات السابقة يعد النوم بعد الظهر لمدة 45 دقيقة إلى ساعة يريح عقلك وعضلاتك. لا يساعدك ذلك على زيادة الوزن فحسب، بل يساعدك أيضًا على الحصول على نوم عميق في الليل. هذه واحدة من أسرع الطرق لزيادة الوزن دون الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.