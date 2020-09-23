تعانين من النحافة .. إليكِ أسرع 3 حيل لزيادة الوزن

وصفة الزبيب والتمر

المكونات:20 حبة من الزبيب10 حبات من التمر3 حبات من الموز3 ملاعق من العسل3 أكواب من الحليبملعقتين من الحليب بودرةملعقة من السكرطريقة التحضير:نخلط المكونات كلها بالخلاط حتى نحصل على خليط متجانس ثم نتناوله مرة في الصباح الباكر على الريق ومرة قبل الخلود إلى النوم للتخلص من النحافة الشديدة.