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مرأة

لها 6 فوائد.. فاكهة مهملة ترفع مناعتك وتخلصك من مشاكل الهضم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين

فوائد عديدة لإضافة فاكهة التين الشوكى إلى نظامك الغذائي فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة إليك أبرز 5 فوائد التين الشوكى لصحتك
-فوائد التين الشوكى للسكر

 يساعد  التين الشوكي   في انخفاض مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام ، مما يجعل التحكم فى مرض السكري أسهل.

-للجنس .. تعرفى فوائد التين الشوكى

 يساعد التين الشوكي في علاج البروستاتا المتضخمة وهذا بدوره يعزز الصحة الجنسية عند الرجال.

-فوائد التين الشوكى الاحمر مقوي لجهاز المناعة

يعد التين الشوكي غنى بفيتامين سي  حيث يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم.

-فوائد التين الشوكى للمعدة

يحتوى التين الشوكى  على قدر كبير من الألياف الغذائية تحفز حركة  الأمعاء  ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك

-فوائد التين الشوكى للشعر
 
 زيت التين الشوكي يجعل شعرك لامعًا وهو زيت شائع يستخدم لاستعادة لمعان الشعر الطبيعى.

-فوائد التين الشوكى وفقدان الوزن

تساعد الألياف  فى التين الشوكي على جعل الجسم يشعر بالشبع وتمنع إفراز هرمون الجريلين ، وهو هرمون الجوع ، لذلك ينخفض ​​الإفراط في تناول الطعام. 
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