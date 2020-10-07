لها 6 فوائد.. فاكهة مهملة ترفع مناعتك وتخلصك من مشاكل الهضم

فوائد عديدة لإضافة فاكهة التين الشوكى إلى نظامك الغذائي فهو غني بالألياف ومضادات الأكسدة إليك أبرز 5 فوائد التين الشوكى لصحتك



-فوائد التين الشوكى للسكر





يساعد

يساعد التين الشوكي في انخفاض مستويات الجلوكوز بعد تناول الطعام ، مما يجعل التحكم فى مرض السكري أسهل.





- للجنس .. تعرفى فوائد التين الشوكى









يساعد التين الشوكي في علاج البروستاتا المتضخمة وهذا بدوره يعزز الصحة الجنسية عند الرجال.





-فوائد التين الشوكى الاحمر مقوي لجهاز المناعة



يعد



-فوائد التين الشوكى للمعدة



يحتوى التين الشوكى على قدر كبير من الألياف الغذائية تحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك

يعد التين الشوكي غنى بفيتامين سي حيث يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ويعمل كمضاد للأكسدة في جميع أنحاء الجسم.يحتوى التين الشوكى على قدر كبير من الألياف الغذائية تحفز حركة الأمعاء ويقلل من أعراض كل من الإسهال والإمساك

-فوائد التين الشوكى للشعر







- فوائد التين الشوكى وفقدان الوزن



تساعد الألياف فى التين الشوكي على جعل الجسم يشعر بالشبع وتمنع إفراز هرمون الجريلين ، وهو هرمون الجوع ، لذلك ينخفض ​​الإفراط في تناول الطعام.

زيت التين الشوكي يجعل شعرك لامعًا وهو زيت شائع يستخدم لاستعادة لمعان الشعر الطبيعى.