أخبار التوك شو| هاشتاج سحقناهم في أكتوبر يتصدر تويتر.. أحمد موسى يهاجم الإخوان.. ونصيحة منة عبدالعزيز فتاة التيك توك للبنات.. فيديو

قالت ولاء بيومي ابنة السيدة المسنة التي كانت محتجزة من قبل نجلها بالغربية، إنها أصغر اشقائها، موضحة أن لديها 6 أشقاء بنات وولد واحد وهو الذى كان يعذب والدته، ويحتجزها بمنزله.





وأضافت ابنة السيدة المسنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نبض مصر" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن والدها ذهب وعاش مع أحد أشقائها، وبعد وفاته أخذ والدته من أجل أن تعيش معه، للحصول على المعاش.





قالت جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن يوم 6 أكتوبر يوم مميز للعائلة، فهو يحتوي على الحزن والفرح في وقت واحد، لأن في ذلك اليوم انتصرنا على أعدائنا، وفي نفس اليوم اُستشهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.





وأكدت "السادات"، أثناء استضافتها ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «أون تي في»، أنها كانت تشعر في الأيام الأخيرة في حياة زوجها أنه سيغتال.





قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري الطيار الذى بث الرعب في قلب العدو بحرب أكتوبر ،: إنني اتشرف انني مجنون بحب مصر كما انني جننت اسرائيل مؤكدا ان اسرائيل قامت بعمل فيلم يسمي الطيار المصري المجنون .

وأضاف المنصوري خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان لقب الطيار المجنون لا يأخذه إلا الطيار الذي يعتبر نفسه ميتا مؤكدا ان هناك طيار اسرائيلي قام بإطلاق النار علي وانا كنت ادعو "الله" لأنني كنت لا اريد ان اموت اريد ان اكمل الحرب الي النهاية .





عبر الإعلامي أحمد موسى، عن فرحته تصدر هاشتاج "سحقناهم في أكتوبر" قائمة الترند على تويتر، مؤكدًا أن المصريين المحبين للوطن هم السبب في تصدر الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، إن هناك معركة حقيقية من قبل اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان ضد هاشتاج "سحقناهم في أكتوبر".





وجهت منة عبد العزيز فتاة التيك توك، نصيحة هامة للبنات قائلة :" ياريت محدش يعمل زي.. كان نفسي يبقى جنبي أبويا وأمي عشان مقعش فى الغلطة الكبيرة دي.. وياريت محدش يتكلم عليا عشان محدش عارف ظروفي".

ولفتت، إلى أنها تعتذر للجميع قائلة : " كنت حاجة و بقيت حاجة.. مكنش عندى راقب ولا أم ولا أب.. مكنتش عارف الصح من الغلط والحمد لله".





وأنهارت منة عبد العزيز فتاة التيك توك، على الهواء وقالت " كان نفسي يكون لأبويا وأمي على قيد الحياة، ومكنتش وقعت فى المشكلات دي".





قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء كما يشاع من بعض الأشخاص، موضحة أن هذا الموضوع قُتل بحثًا.





وأضافت "العسال"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ، عندما تكون المسافة أقل من متر.





ولفتت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إلى أن الفيروس إذا كان ينتقل عن طريق الهواء كانت سيكون هناك ملايين الإصابات، ومن كان يجلس فى غرفة وبها مصاب كان سيصاب الجميع.





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، «مش عايزين الطالب يقول لزميله أنت أخدت كحكة، وأنا نجحت وأنت سقطت»، مشددا على ضرورة خروج الطالب من دائرة الضغط.





وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر»، أن المعلمين برياض الأطفال والابتدائي يحصلون على دورات لتطوير أدائهم بما يتماشى مع فلسفة التعليم الجديدة والنهوض بـ العملية التعليمية .

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه يسعى إلى أن تكون رحلة التعليم ليست رحلة حصاد درجات، مشيرا إلى أن الهدف من نظام التعليم الجديد هو التعليم الصحيح منذ الصغر وليس حصاد للدرجات خاصة تغيير مفهوم أٍلوب التعليم القديم والتركيز على نقاط الضعف .





عرض عريف مصطفى محمد أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، المحتويات التي أخذها من أسرى إسرائيليين في نصر أكتوبر عام 1973 المجيد.





وأظهر محمد، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، محتويات حافظ عليها 47 عامًا بعد حرب أكتوبر، ومنها ملابس وعملات إسرائيلية.





وأضاف أنه تمكن من الاستحواذ على مقتنيات وملابس الجنود الاسرائيليين، مضيفا أنه :"لبست ملابس جندي إسرائيلي في حرب أكتوبر، ونزلت به في الاجازة من أجل التباهي به بالانتصار على الاسرائيليين".





قال الموسيقار الكبير هانى شنودة، إن الأغاني التي تمت بعد النكسة كانت من أجل رفع الروح المعنوية، والعندليب عبد الحليم حافظ غنى أكثر من أغنية وطنية فى هذا التوقيت.

وتابع " أغنية أحلف بسماها وبترابها،كان لها تأثير قوى على المصريين و العرب، موضحًا أن عبد الحليم وعد أنه لن يغني أى أغنية اى حفلة الا ويغنى " أحلف بسماها أولا".