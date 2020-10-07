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بأسهل الخطوات .. طريقة عمل سينابون الجلاش

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 10:01 ص
طريقة عمل سينابون
طريقة عمل سينابون الجلاش
هاجر هانئ
سينابون من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكبار و الصغار نظرا لمذاقها المختلف عن غيرها من الحلويات الأخر، و هناك الكثير من الوصفات و الطرق المختلفة لتحضير السينابون في المنزل.

لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد  طريقة عمل سينابون الجلاش في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير سينابون الجلاش
جلاش 
2 ملعقة كبيرة دقيق 
لبن 
سمن
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
جوز هند 
زبيب 
فول سودانى 
قرفة ناعمة 
كاكاو 
شربات 

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طريقة تحضير سينابون الجلاش
-يخلط الدقيق والبيكنج بودر واللبن والسمنة
-يدهن ورق الجلاش بالخليط
-ترص طبقات وتحشى بالسكر والقرفة والكاكاو
-يمكن إضافة الزبيب وجوز الهند والفول السوداني
-يلف ورق الجلاش رول
-يقطع ويرص في بايركس
-يضاف على الوجه المزيد من السمنة المذابة
-توضع في الفرن حتى تمام النضج
-يضاف الشربات عند النضج ثم تقدم


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