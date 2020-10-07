بأسهل الخطوات .. طريقة عمل سينابون الجلاش

سينابون من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق تناولها الكبار و الصغار نظرا لمذاقها المختلف عن غيرها من الحلويات الأخر، و هناك الكثير من الوصفات و الطرق المختلفة لتحضير السينابون في المنزل.
لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل سينابون الجلاش في المنزل بأسهل الخطوات.
مقادير سينابون الجلاش
جلاش
2 ملعقة كبيرة دقيق
لبن
سمن
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
جوز هند
زبيب
فول سودانى
قرفة ناعمة
كاكاو
شربات
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طريقة تحضير سينابون الجلاش
-يخلط الدقيق والبيكنج بودر واللبن والسمنة
-يدهن ورق الجلاش بالخليط
-ترص طبقات وتحشى بالسكر والقرفة والكاكاو
-يمكن إضافة الزبيب وجوز الهند والفول السوداني
-يلف ورق الجلاش رول
-يقطع ويرص في بايركس
-يضاف على الوجه المزيد من السمنة المذابة
-توضع في الفرن حتى تمام النضج
-يضاف الشربات عند النضج ثم تقدم