AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

المتحدة تحتفل مع المشاهد بانتصارات أكتوبر على قنواتها

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 04:17 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم

تذيع قنوات أون  ودي إم سي يوم الخميس ٨ أكتوبر حفلا ساهرا كبيرا بمناسبة احتفالات عيد القوات المسلحة بالذكري الـ٤٧ لنصر اكتوبر.


وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة ان قنوات المجموعة دأبت علي تقديم وجبة ترفيهية علي قنواتها في المناسبات المختلفة و لا سيما الوطنية منها و ذلك بناء علي خطة مجلس إدارة المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي في تنوع المحتوي علي القنوات العامة للمجموعة و ادخال البهجة علي المشاهد في تلك المناسبات


و اضاف صالح ان الحفل تتم فعاليات فقراته في منطقة الجلالة بالعين السخنة احدى احدث انجازات القوات المسلحة و يشارك فيه كوكبة من نجوم مصر : حكيم و مصطفي حجاج و خالد سليم و محمود العسيلي كما شارك من العالم العربي النجم حسين الجسمي.

هذا و يذاع الحفل يوم الخميس الساعة العاشرة مساءا علي قنوات اون و دي ام سي العامة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة ON

د. أحمد مُصطفي يكتُب: قواتنا المُسلحة درع الوطن وسيفُه (1)

لميس سلامة: عزتنا وكرامتنا عادت بانتصار أكتوبر العظيم..فيديو

بمشاركة الجسمى وحكيم والعسيلى وسليم .. جامعة مصر للعلوم ترعى أول حفل فنى للشركة المتحدة بمنطقة الجلالة

عوامل عديدة تجعلنا نتفاءل.. وزيرة التعاون الدولي تحتفل بنصر أكتوبر

ترشيحاتنا

بينها مشروع بـ ٩٠٠ مليون جنيه.. رئيس هيئة الاستثمار يوجه بدعم كيانات المناطق الحرة

ولى عهد الكويت الجديد.. ما لا تعرفه عن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رجل المهام الصعبة

كارثة صحية.. كورونا يؤثر على الرجال بهذه الطريقة

إصابة لاعب الزمالك السابق بفيروس كورونا

بعد تداول الفيديو.. الأمن السعودي يلقي القبض على أب عذب طفلته وصورها

تحذير عاجل من وزير التعليم لـ طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قتل 200 مليون شخص.. الموت الأسود أخطر وباء هدد البشرية قبل كورونا

القائمة الكاملة لأسعار جيلي 2020 في مصر

بدون أدوية.. 10 طرق طبيعية لتطهير القولون