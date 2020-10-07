المتحدة تحتفل مع المشاهد بانتصارات أكتوبر على قنواتها

تذيع قنوات أون ودي إم سي يوم الخميس ٨ أكتوبر حفلا ساهرا كبيرا بمناسبة احتفالات عيد القوات المسلحة بالذكري الـ٤٧ لنصر اكتوبر.





وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة ان قنوات المجموعة دأبت علي تقديم وجبة ترفيهية علي قنواتها في المناسبات المختلفة و لا سيما الوطنية منها و ذلك بناء علي خطة مجلس إدارة المتحدة للخدمات الاعلامية برئاسة الاستاذ تامر مرسي في تنوع المحتوي علي القنوات العامة للمجموعة و ادخال البهجة علي المشاهد في تلك المناسبات





و اضاف صالح ان الحفل تتم فعاليات فقراته في منطقة الجلالة بالعين السخنة احدى احدث انجازات القوات المسلحة و يشارك فيه كوكبة من نجوم مصر : حكيم و مصطفي حجاج و خالد سليم و محمود العسيلي كما شارك من العالم العربي النجم حسين الجسمي.

هذا و يذاع الحفل يوم الخميس الساعة العاشرة مساءا علي قنوات اون و دي ام سي العامة